Điều chỉnh quy hoạch 4 vùng đô thị lớn: Tầm nhìn mạng lưới đa trung tâm đến 2050 Theo Quyết định 836/QĐ-BXD, Việt Nam tập trung phát triển 4 vùng đô thị hạt nhân gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng - Huế và Cần Thơ làm động lực tăng trưởng quốc gia.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 836/QĐ-BXD phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Việt Nam định hướng phát triển hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới đa trung tâm, đa cực, tập trung vào 4 vùng đô thị lớn đóng vai trò dẫn dắt kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

1. Vùng đô thị Hà Nội: Cực tăng trưởng quốc gia phía Bắc

Vùng đô thị Hà Nội được xác định bao gồm thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Phạm vi ảnh hưởng trải rộng đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, khu vực phía Bắc tỉnh Hưng Yên, khu vực phía Bắc tỉnh Ninh Bình và khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên.

Định hướng trọng tâm là xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ, tài chính và giao dịch quốc tế. Mô hình phát triển được xác định là chùm đô thị hướng tâm, đa cực, trong đó Hà Nội giữ vai trò hạt nhân hội tụ và lan tỏa. Các đô thị vệ tinh như Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Phủ Lý, Thái Nguyên sẽ đóng vai trò đối trọng, giảm tải cho trung tâm.

2. Vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: Cực tăng trưởng phía Nam

Vùng đô thị này bao gồm TP. Hồ Chí Minh, TP. Đồng Nai và các khu vực phụ cận thuộc vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long như Tây Ninh và phía Đông tỉnh Đồng Tháp.

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vị thế trung tâm kinh tế, tài chính và logistics lớn nhất cả nước. Trong khi đó, TP. Đồng Nai được định hướng trở thành cửa ngõ hội nhập quốc tế với trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao. Quy hoạch ưu tiên phát triển hạ tầng gắn với sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống vành đai công nghiệp dọc lưu vực sông Đồng Nai, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố toàn cầu đa trung tâm.

3. Vùng đô thị Đà Nẵng - Huế: Động lực kinh tế miền Trung

Vùng đô thị này tập trung vào khu vực lõi của thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và các đô thị lân cận trên địa bàn hai địa phương này. Đây được xem là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Mô hình phát triển dựa trên chuỗi đô thị ven biển kết hợp trục liên kết Đông - Tây. Đà Nẵng sẽ tập trung vào dịch vụ, logistics và trung tâm tài chính quốc tế, trong khi Huế phát triển theo hướng đô thị di sản, du lịch văn hóa tầm cỡ thế giới. Quy hoạch nhấn mạnh việc khai thác không gian biển và hệ sinh thái sông Hàn để tạo bản sắc riêng biệt.

4. Vùng đô thị Cần Thơ: Hạt nhân Đồng bằng sông Cửu Long

Vùng đô thị Cần Thơ bao gồm lõi đô thị của TP. Cần Thơ và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang. Đây là trung tâm thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng Tây Nam Bộ.

Phát triển vùng dựa trên các hành lang kinh tế chiến lược như Cà Mau - Cần Thơ - TP. Hồ Chí Minh và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Điểm nhấn hạ tầng là cảng biển đặc biệt Trần Đề, tạo cửa ngõ hướng biển cho toàn vùng. Cần Thơ sẽ tập trung vào nông nghiệp hiện đại, kinh tế sông nước và các mô hình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ý nghĩa của cấu trúc không gian mới

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo cấu trúc không gian và mạng lưới hạ tầng. 4 vùng đô thị hạt nhân sẽ kết nối chặt chẽ với các hành lang kinh tế Bắc - Nam và hệ thống đô thị trung tâm quốc gia, tạo động lực lan tỏa cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo các quyết định cụ thể của cơ quan chức năng tại từng thời điểm.