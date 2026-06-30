Điều chỉnh quy hoạch Cần Thơ tại 21 vị trí: Ưu tiên đất hỗn hợp và hạ tầng cấp vùng Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Cần Thơ tại 12 phường, xã với tổng diện tích hơn 2.155ha, tập trung vào quỹ đất hỗn hợp và y tế.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn số 9155/BXD-QHKT gửi UBND TP. Cần Thơ góp ý về đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung (QHC) thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thành phố đề xuất thay đổi chức năng sử dụng đất tại 21 vị trí thuộc địa bàn 12 phường, xã với tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 2.155,08 ha.

Chi tiết phương án điều chỉnh hơn 2.155ha đất quy hoạch

Trong hồ sơ đề xuất, TP. Cần Thơ tập trung vào việc tái cấu trúc quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật và đô thị hóa. Cụ thể, thành phố dự kiến bổ sung và tăng quy mô đất hạ tầng kỹ thuật thêm khoảng 99,85 ha dành cho đất nghĩa trang, 0,43 ha cho trung tâm y tế cấp vùng và 11,99 ha đất an ninh. Nguồn quỹ đất này được chuyển đổi từ đất nông nghiệp và đất dân dụng hoặc quân sự hiện hữu.

Thành phố đề xuất điều chỉnh quy hoạch tại 21 vị trí thuộc 12 phường, xã với tổng diện tích khoảng 2.155,08 ha.

Đáng chú ý nhất là kế hoạch tăng mạnh diện tích đất hỗn hợp với khoảng 2.042,81 ha dành cho đơn vị ở và dịch vụ - công cộng đô thị. Phần diện tích này được chuyển đổi từ các khu chức năng văn hóa, thể dục thể thao, y tế, nghiên cứu đào tạo cấp vùng (chiếm 1.001,65 ha) và đất dân dụng (1.041,16 ha). Đồng thời, thành phố đề xuất các chỉ tiêu sử dụng đất như mật độ xây dựng, chiều cao tầng và hệ số sử dụng đất (FAR) theo hướng mở để phù hợp với thực tế triển khai dự án.

Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá tác động hạ tầng và an sinh

Mặc dù cơ bản ghi nhận đề xuất, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP. Cần Thơ cần làm rõ các điều kiện điều chỉnh cục bộ theo Luật Quy hoạch đô thị. Do quy mô điều chỉnh lớn (hơn 2.155 ha) và trải dài trên 12 phường, xã, cơ quan quản lý nhấn mạnh việc điều chỉnh không được làm thay đổi tính chất, mục tiêu và cấu trúc không gian chính của QHC đã được phê duyệt trước đó.

Đặc biệt, đối với việc chuyển đổi các khu đất công cộng, cây xanh cấp vùng sang đất hỗn hợp, thành phố phải có giải pháp thay thế tương ứng để không làm suy giảm chất lượng sống và khả năng phục vụ của hệ thống hạ tầng xã hội. Việc bố trí trung tâm y tế và nghĩa trang mới cần đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường và khả năng tiếp cận giao thông, tránh gây tác động tiêu cực đến các khu dân cư lân cận.

Việc bố trí hạ tầng y tế và nghĩa trang phải đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường và không tác động tiêu cực đến khu dân cư.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý thành phố cần rà soát kỹ số liệu diện tích giữa thuyết minh và bản vẽ, đồng thời áp dụng đầy đủ các chỉ tiêu theo Thông tư 16/2025/TT-BXD về tỷ lệ đất đơn vị ở trong đất hỗn hợp. Các chỉ tiêu "mở" về tầng cao và mật độ phải có nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng điều chỉnh tùy nghi gây quá tải hạ tầng đô thị.

Tầm nhìn đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch lần này là bước đi quan trọng để cụ thể hóa mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quốc gia. Theo định hướng đến năm 2050, dân số toàn thành phố dự kiến đạt khoảng 6,1 triệu người, với quy mô đất xây dựng đô thị từ 85.000 đến 112.000 ha.

Tầm nhìn đến năm 2075, Cần Thơ hướng tới trở thành đô thị sông - biển hiện đại của khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2075, Cần Thơ hướng tới hình ảnh một đô thị sông - biển hiện đại của Đông Nam Á, đóng vai trò trung tâm logistics, năng lượng và công nghiệp xanh. Ngay sau góp ý của Bộ Xây dựng, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đã giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quyền lợi người dân và tính bền vững của quy hoạch trước khi trình phê duyệt chính thức.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh mới nhất của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh chi tiết tại cơ quan quản lý địa phương.