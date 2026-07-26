Tin mới

    Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản tại Hải Phòng: Đảm bảo nguồn vật liệu cho sân bay Gia Bình

    Tuệ Nhân26/07/2026 20:29

    Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại Hải Phòng để kịp tiến độ cấp vật liệu cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

    Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 399/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại thành phố Hải Phòng. Quyết định này hướng tới mục tiêu tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình hạ tầng quy mô lớn.

    Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản tại thành phố Hải Phòng

    Cung ứng vật liệu cho dự án trọng điểm quốc gia

    Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 256/2025/QH15 và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ. Công trình này cũng là một trong những dự án hạ tầng then chốt được lựa chọn đưa vào vận hành nhằm phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2027.

    Để bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ thi công đúng tiến độ, Phó Thủ tướng chỉ đạo phương án điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại Hải Phòng phải tính toán cẩn trọng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hữu của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

    Tiến độ và quy trình thực hiện theo thủ tục rút gọn

    Về lộ trình triển khai, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise gửi ý kiến chính thức bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 26 tháng 7 năm 2026.

    Trên cơ sở các văn bản đóng góp và kết quả đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đã được xác nhận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các bên liên quan để thống nhất phương án điều chỉnh trong tháng 7 năm 2026.

    Sau khi thống nhất phương án, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét chủ trương điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Điều 54 Luật Quy hoạch, hoàn thành trước ngày 03 tháng 8 năm 2026.

    Khi quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt và tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện cấp phép khai thác mỏ cho đơn vị đăng ký trong thời hạn 7 ngày làm việc.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Công nghiệp - Xây dựng
      Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản tại Hải Phòng: Đảm bảo nguồn vật liệu cho sân bay Gia Bình
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO