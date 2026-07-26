Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản tại Hải Phòng: Đảm bảo nguồn vật liệu cho sân bay Gia Bình Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại Hải Phòng để kịp tiến độ cấp vật liệu cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 399/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại thành phố Hải Phòng. Quyết định này hướng tới mục tiêu tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình hạ tầng quy mô lớn.

Cung ứng vật liệu cho dự án trọng điểm quốc gia

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 256/2025/QH15 và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ. Công trình này cũng là một trong những dự án hạ tầng then chốt được lựa chọn đưa vào vận hành nhằm phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2027.

Để bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ thi công đúng tiến độ, Phó Thủ tướng chỉ đạo phương án điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đá vôi, đá sét tại Hải Phòng phải tính toán cẩn trọng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hữu của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Tiến độ và quy trình thực hiện theo thủ tục rút gọn

Về lộ trình triển khai, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise gửi ý kiến chính thức bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 26 tháng 7 năm 2026.

Trên cơ sở các văn bản đóng góp và kết quả đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đã được xác nhận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các bên liên quan để thống nhất phương án điều chỉnh trong tháng 7 năm 2026.

Sau khi thống nhất phương án, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét chủ trương điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Điều 54 Luật Quy hoạch, hoàn thành trước ngày 03 tháng 8 năm 2026.

Khi quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt và tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện cấp phép khai thác mỏ cho đơn vị đăng ký trong thời hạn 7 ngày làm việc.