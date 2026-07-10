Điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2045: Trở thành trung tâm công nghiệp nặng quốc gia Bộ Xây dựng vừa thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) quy mô hơn 22.700 ha, định hướng phát triển thành trung tâm logistics và công nghiệp nặng tầm cỡ khu vực.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị thẩm định điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2045. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế biển và công nghiệp nặng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Khu kinh tế Vũng Áng được định hướng trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Quy mô và định hướng phát triển không gian

Theo báo cáo từ đơn vị tư vấn, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích Khu kinh tế Vũng Áng với khoảng 22.781 ha. Không gian quy hoạch tập trung tại Phường Vũng Áng, Phường Hoành Sơn và phần lớn diện tích Phường Sông Trí, Phường Hải Ninh, Hà Tĩnh. Đồ án xác định mục tiêu ngắn hạn đến năm 2030 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2045.

Khu kinh tế Vũng Áng sẽ phát triển theo mô hình khu kinh tế tổng hợp đa chức năng, bao gồm:

Khu phi thuế quan và khu công nghiệp tập trung.

Khu kinh tế cảng biển và trung tâm logistics.

Khu thương mại - dịch vụ, du lịch.

Các khu đô thị mới hiện đại.

Dự báo đến năm 2050, quy mô dân số tại đây sẽ đạt khoảng 249.000 người. Khu vực này được kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp nặng của cả nước và là đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng của vùng.

Hệ thống hạ tầng giao thông và logistics trọng điểm

Một trong những điểm nhấn của quy hoạch điều chỉnh là việc hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối liên vùng và quốc tế. Quy hoạch đề xuất tiếp tục hoàn thiện các tuyến kết nối với đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1, Quốc lộ 12C và tuyến đường ven biển.

Đáng chú ý, đồ án đã cập nhật hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đề xuất đầu tư tuyến đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ để kết nối trực tiếp với nước CHDCND Lào. Song song đó, trung tâm logistics Vũng Áng - Sơn Dương sẽ được đầu tư để trở thành trung tâm logistics cấp quốc gia, đóng vai trò cửa ngõ ra biển cho khu vực và các nước láng giềng.

Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Để phục vụ phát triển công nghiệp quy mô lớn, quy hoạch chú trọng vào việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến xây dựng Nhà máy nước Vũng Áng 3 với công suất 90.000 m³/ngày đêm, nâng tổng công suất cấp nước phục vụ sản xuất toàn khu lên khoảng 380.000 m³/ngày đêm.

Bên cạnh đó, các chuyên gia thuộc Hội đồng thẩm định đề nghị đơn vị tư vấn rà soát kỹ kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính hợp lý giữa các khu chức năng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.