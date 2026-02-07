Điều chỉnh quy hoạch Nhơn Trạch: Xây đường nối cầu Phú Mỹ 2 và tạo quỹ đất đấu giá Đồng Nai điều chỉnh cục bộ 511 ha quy hoạch Nhơn Trạch nhằm bổ sung tuyến đường 15 km kết nối cầu Phú Mỹ 2 và tăng thêm gần 400 ha đất xây dựng đô thị phục vụ phát triển kinh tế.

Tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông với các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam.

Bổ sung tuyến đường 15 km kết nối cầu Phú Mỹ 2

Theo thuyết minh điều chỉnh từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh có quy mô khoảng 511 ha. Nội dung quan trọng nhất là bổ sung tuyến đường kết nối từ cầu Phú Mỹ 2 đến đường ĐT.769D (đường 25C) với lộ giới quy hoạch 100m. Tuyến đường này cũng bao gồm nút giao với đường ĐT.769F, tạo trục liên kết trực tiếp giữa khu vực Cầu Cát Lái và cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Khu vực thực hiện điều chỉnh hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp, chiếm tới 90% diện tích, bao gồm đất trồng cây lâu năm và các loại đất sản xuất khác. Một phần nhỏ là các khu dân cư hiện hữu theo mô hình nhà ở nông thôn phân bố dọc theo các trục đường cũ.

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh phần lớn là đất nông nghiệp và dân cư hiện hữu.

Đồng bộ hạ tầng và giải bài toán kết nối vùng

Việc điều chỉnh quy hoạch xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của dự án cầu Phú Mỹ 2 với tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, dự kiến động thổ vào tháng 1/2026. Tuyến đường mới sẽ đóng vai trò giảm tải cho cao tốc Bến Lức – Long Thành, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP.HCM đến sân bay Long Thành.

Quyết định điều chỉnh này đảm bảo tính thống nhất với Quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 và Quy hoạch phân khu Đại Phước 1 – khu đô thị thông minh ven sông quy mô hơn 3.131 ha. Việc thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, ưu tiên lợi ích cộng đồng và phát triển hạ tầng khung quốc gia.

Tăng gần 400 ha đất xây dựng đô thị để đấu giá

Đáng chú ý, phương án điều chỉnh sẽ chuyển đổi chức năng sử dụng đất tại 5 vị trí thuộc phường Nhơn Trạch và xã Phước An, tỉnh Đồng Nai. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp, đất dự trữ phát triển và đất cây xanh cách ly sẽ được chuyển sang đất đơn vị ở, đất hỗn hợp và đất giao thông đối ngoại.

Các khu đất nông nghiệp được điều chỉnh sang chức năng đất đô thị và giao thông.

Cụ thể, diện tích đất xây dựng đô thị sẽ tăng thêm 399,78 ha. Trong đó, đất đơn vị ở tăng 254,78 ha, đất hỗn hợp tăng 61,69 ha và đất giao thông đối ngoại tăng 120,34 ha. Sau khi điều chỉnh, tổng diện tích đất xây dựng đô thị tại Nhơn Trạch đạt 13.419,27 ha, chiếm khoảng 32,67% tổng diện tích tự nhiên toàn khu vực.

Việc gia tăng quỹ đất đô thị tạo nguồn lực quan trọng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách tỉnh và cung cấp quỹ đất sạch cho các dự án nhà ở, khu đô thị quy mô lớn.

Quỹ đất sạch tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các dự án khu đô thị và hạ tầng.

Triển vọng thị trường bất động sản Nhơn Trạch

Với lộ trình triển khai hạ tầng khung từ năm 2026 đến 2029, Nhơn Trạch được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới trong tam giác kinh tế TP.HCM – Nhơn Trạch – Long Thành. Thị trường bất động sản tại đây dự báo sẽ sôi động hơn ở các phân khúc nhà ở ven sông và đất nền hạ tầng, đặc biệt là tại các khu vực tiếp giáp đường Vành đai 3 và các trục cao tốc.

Sau khi quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy ý kiến người dân, cắm mốc giới và thực hiện giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương cũng cam kết kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu về môi trường, xử lý nước thải và hệ thống cây xanh để hướng tới mục tiêu đô thị thông minh, sinh thái.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý dự án trước khi thực hiện giao dịch.