Điều chỉnh quy hoạch sân bay toàn quốc: Bổ sung Ninh Bình, loại bỏ Tiên Lãng và Biên Hòa Việt Nam chính thức điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cảng hàng không với mục tiêu hình thành 36 sân bay đến năm 2030, trong đó bổ sung các vị trí mới và loại bỏ một số dự án không còn phù hợp.

Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa chính thức được phê duyệt điều chỉnh. Theo đó, mạng lưới hạ tầng hàng không Việt Nam sẽ có những thay đổi mang tính chiến lược về số lượng và vị trí các cảng hàng không nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối và phát triển kinh tế vùng.

Mạng lưới 36 cảng hàng không giai đoạn 2021 - 2030

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Việt Nam tập trung duy trì và nâng cao hiệu quả khai thác các cảng hàng không hiện hữu, đồng thời nghiên cứu hình thành tổng cộng 36 cảng hàng không trên cả nước.

Danh mục 19 cảng hàng không quốc tế bao gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

Hệ thống 17 cảng hàng không nội địa gồm các vị trí: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn và Thổ Chu.

Việt Nam hình thành 36 cảng hàng không thời kỳ 2021 - 2030; 37 cảng đến năm 2050. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Tầm nhìn đến năm 2050: Bổ sung cảng hàng không thứ hai Vùng Thủ đô

Đến năm 2050, quy hoạch dự kiến nâng tổng số cảng hàng không toàn quốc lên 37 đơn vị. Điểm đáng chú ý trong giai đoạn này là việc hình thành Cảng hàng không thứ hai Vùng Thủ đô để giảm tải cho Nội Bài.

Cấu trúc mạng lưới năm 2050 sẽ bao gồm 20 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa. Hầu hết các vị trí trong giai đoạn 2030 sẽ được giữ nguyên và nâng cấp, đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững cho hạ tầng giao thông hàng không quốc gia.

Những thay đổi quan trọng: Loại bỏ Tiên Lãng và Biên Hòa

So với các bản quy hoạch trước đây, đợt điều chỉnh lần này ghi nhận những thay đổi lớn về mặt nhân sự địa lý của các dự án. Đáng chú ý nhất là việc đưa ra khỏi quy hoạch đối với Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng (khu vực Tiên Lãng) và sân bay Biên Hòa.

Ngược lại, một số vị trí tiềm năng đã chính thức được đưa vào quy hoạch chính thống như Vân Phong và Măng Đen. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các địa danh như Bạch Long Vĩ, Thổ Chu và Ninh Bình xuất hiện trong danh mục quy hoạch cảng hàng không chính thức.

(Ảnh chụp màn hình từ Phụ lục - Quyết định).

Đối với Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình và Cảng hàng không Bạch Long Vĩ, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu để tìm kiếm phương án vị trí tối ưu nhất trong quá trình lập quy hoạch chi tiết.

Định hướng 5 cảng hàng không tiềm năng

Bên cạnh danh mục chính thức, quy hoạch điều chỉnh cũng mở ra hướng phát triển cho 5 cảng hàng không tiềm năng khác. Các vị trí này sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng thông qua Đề án nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư.

5 cảng hàng không tiềm năng.

Việc điều chỉnh quy hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho hạ tầng giao thông, thúc đẩy giao thương và du lịch tại các khu vực mới được bổ sung, đồng thời tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm có tính khả thi cao.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh chi tiết trong các giai đoạn lập dự án cụ thể. Các nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các văn bản hướng dẫn tiếp theo từ cơ quan chức năng.