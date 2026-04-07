Điều chỉnh quy hoạch sân bay toàn quốc: Đề xuất bổ sung 5 cảng hàng không mới Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không đến năm 2050, bổ sung 5 sân bay mới và định hướng hình thành hai trung tâm trung chuyển quốc tế.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm tính đồng bộ với các chủ trương, định hướng mới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Theo báo cáo, sau khi quy hoạch hệ thống cảng hàng không được phê duyệt vào năm 2023, nhiều quy hoạch và định hướng mới đã được ban hành, tác động trực tiếp đến lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó, việc điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo dư địa cho mục tiêu tăng trưởng và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm tính đồng bộ với yêu cầu phát triển mới của ngành giao thông vận tải.

Đề xuất bổ sung 5 sân bay vào quy hoạch

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo điều chỉnh là đề xuất bổ sung 5 sân bay mới vào mạng lưới quy hoạch, bao gồm: Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình.

Sân bay Gia Bình: Được định hướng trở thành đầu mối hàng không quan trọng của vùng Thủ đô, hỗ trợ giảm tải cho sân bay Nội Bài.

Được định hướng trở thành đầu mối hàng không quan trọng của vùng Thủ đô, hỗ trợ giảm tải cho sân bay Nội Bài. Sân bay Vân Phong (Khánh Hòa) và Măng Đen (Quảng Ngãi): Được xác định là các cảng hàng không tiềm năng. Hiện các địa phương đã hoàn thành đề án nghiên cứu về nhu cầu và phương án huy động nguồn lực.

Được xác định là các cảng hàng không tiềm năng. Hiện các địa phương đã hoàn thành đề án nghiên cứu về nhu cầu và phương án huy động nguồn lực. Sân bay Ninh Bình: Được đề xuất bổ sung vào quy hoạch giai đoạn sau năm 2030. Trong giai đoạn 2026-2030, các cơ quan chức năng sẽ triển khai thủ tục quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. Các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể sẽ được xác định trong bước lập quy hoạch chi tiết.

Được đề xuất bổ sung vào quy hoạch giai đoạn sau năm 2030. Trong giai đoạn 2026-2030, các cơ quan chức năng sẽ triển khai thủ tục quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. Các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể sẽ được xác định trong bước lập quy hoạch chi tiết. Sân bay Thổ Chu: Tiếp tục được duy trì trong danh mục quy hoạch theo các phê duyệt trước đây.

Sân bay Ninh Bình dự kiến sẽ được triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

Hình thành hai trung tâm trung chuyển quốc tế tầm cỡ

Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam định hướng hình thành hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối và trung chuyển quốc tế mang tầm khu vực tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng TP.HCM. Hệ thống cảng hàng không sẽ được phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.

Mục tiêu quy hoạch hướng tới việc đưa vào khai thác các cảng hàng không mới, giúp khoảng 97% dân số có thể tiếp cận sân bay trong phạm vi 100km. Đồng thời, các cảng hàng không tại trung tâm kinh tế vùng sẽ được nâng cấp để hình thành các trung tâm đào tạo, bảo dưỡng sửa chữa máy bay và hệ thống trang thiết bị bảo đảm bay hiện đại.

Điều chỉnh danh mục và rà soát mạng lưới

Bên cạnh việc bổ sung, Cục Hàng không cũng đề xuất đưa sân bay Biên Hòa và sân bay Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng hàng không dân dụng. Dự thảo cũng điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng khác như: nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn đầu tư, danh mục các dự án ưu tiên và các giải pháp thực hiện quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội đồng thẩm định. Các đơn vị cần hoàn thiện hồ sơ báo cáo, bảo đảm chất lượng và tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chính thức.

Thông tin dự án và quy hoạch có thể thay đổi theo quyết định điều chỉnh cuối cùng của cơ quan chức năng.