Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị: Trở thành trung tâm năng lượng sạch và logistics miền Trung Quảng Trị công bố quy hoạch điều chỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với 4 trụ cột chiến lược và thu hút 33 dự án đầu tư có tổng vốn gần 195.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chính thức công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cơ cấu lại nguồn lực, phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa kinh tế, hệ thống giao thông xuyên biên giới và tiềm năng kinh tế biển của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030.

Bốn trụ cột và mô hình phát triển kinh tế động lực

Theo quy hoạch điều chỉnh, Quảng Trị xác định chiến lược phát triển dựa trên bốn trụ cột chính bao gồm: Năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh. Đây được coi là những lĩnh vực mũi nhọn để tận dụng hành lang kinh tế Đông - Tây và các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn.

Về không gian phát triển, tỉnh thiết lập mô hình cấu trúc với ba hành lang kinh tế động lực, bảy cực tăng trưởng và hai vùng phát triển trọng điểm. Sự phân bổ này nhằm tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa khu vực ven biển và vùng nội địa, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả của các hạ tầng giao thông trọng điểm hiện có và đang hình thành.

Mục tiêu kinh tế đạt 238.000 tỷ đồng vào năm 2030

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ. Các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế cụ thể bao gồm:

Tốc độ tăng trưởng: GRDP bình quân đạt trên 10%/năm.

GRDP bình quân đạt trên 10%/năm. Quy mô nền kinh tế: Ước đạt khoảng 238.000 tỷ đồng.

Ước đạt khoảng 238.000 tỷ đồng. Thu nhập đầu người: GRDP bình quân đầu người từ 180 - 200 triệu đồng.

GRDP bình quân đầu người từ 180 - 200 triệu đồng. Hạ tầng năng lượng: Tổng công suất các nguồn điện đạt trên 15.000 MW, khẳng định vị thế trung tâm năng lượng sạch miền Trung.

Tổng công suất các nguồn điện đạt trên 15.000 MW, khẳng định vị thế trung tâm năng lượng sạch miền Trung. Du lịch: Thu hút từ 13 - 15 triệu lượt khách mỗi năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, địa phương hướng tới trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Nam Á.

Thu hút gần 195.000 tỷ đồng vốn đầu tư mới

Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 33 dự án. Tổng vốn đăng ký đạt 194.580 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Đáng chú ý, lĩnh vực năng lượng tiếp tục dẫn đầu về tỷ trọng vốn đầu tư, cho thấy sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp đối với định hướng phát triển năng lượng tái tạo và khí hóa lỏng tại địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức triển lãm với chủ đề "Quảng Trị - Không gian mới, Cơ hội mới" để giới thiệu các dự án động lực và tiềm năng thương mại, dịch vụ.

Cảnh báo về quy hoạch và pháp lý

Thông tin về quy hoạch và các dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn. Các nhà đầu tư và người dân cần xác minh kỹ thông tin pháp lý tại các cơ quan quản lý chuyên trách trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản và hạ tầng tại khu vực.