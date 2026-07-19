Điều khiển robot bằng ý nghĩ: Khám phá nền tảng AI và BCI đột phá từ BrainCo Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới 2026, BrainCo đã chứng minh khả năng điều khiển robot hình người và các thiết bị cơ khí chỉ bằng suy nghĩ thông qua giao diện não - máy tính (BCI). Công nghệ này hứa hẹn thay đổi cách con người tương tác với máy móc, từ hỗ trợ y tế đến các tác vụ giải trí rảnh tay.

Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) 2026 diễn ra ở Shanghai, BrainCo đã gây ấn tượng mạnh khi trình diễn nền tảng AI robot điều khiển bằng não bộ. Công nghệ này cho phép con người vận hành các cánh tay robot và robot hình người (humanoid) từ xa chỉ thông qua suy nghĩ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực giao diện não - máy tính (BCI).

Màn trình diễn công nghệ điều khiển từ xa tại WAIC 2026

Trong khuôn khổ sự kiện, một đại diện của BrainCo, người bị mất tay trái, đã thực hiện màn trình diễn điều khiển một bàn tay robot chỉ bằng ý nghĩ. Không dừng lại ở đó, các cánh tay robot gắn cố định và robot hình người cũng được vận hành từ xa một cách mượt mà trong video ra mắt của công ty.

Một người dùng công nghệ điều khiển bằng ý nghĩ của BrainCo đang điều khiển robot lấy một quả táo.

Cơ chế vận hành: Từ tín hiệu điện não đến hành động của robot

Để vận hành hệ thống, người dùng cần đội một chiếc mũ não, hay còn gọi là thiết bị đeo EEG (điện não đồ). Thiết bị này có nhiệm vụ ghi lại các tín hiệu điện phát ra từ não bộ khi người dùng tập trung suy nghĩ về một hành động cụ thể.

Quy trình xử lý diễn ra qua các bước sau:

Thu thập: Thiết bị EEG đọc tín hiệu điện não thời gian thực.

Thiết bị EEG đọc tín hiệu điện não thời gian thực. Giải mã: Nền tảng AI của BrainCo chạy trên máy tính sẽ tiếp nhận và giải mã các tín hiệu này thành các lệnh điều khiển cụ thể.

Nền tảng AI của BrainCo chạy trên máy tính sẽ tiếp nhận và giải mã các tín hiệu này thành các lệnh điều khiển cụ thể. Thực thi: Lệnh được truyền đến robot với độ trễ cực thấp, chỉ dưới 200 mili giây (ms).

Mũ não đọc tín hiệu điện từ ý nghĩ để điều khiển robot từ xa.

Khả năng xử lý tác vụ phức tạp nhờ Embodied AI

Điểm khác biệt của nền tảng BrainCo nằm ở khả năng thực hiện các hành động phức tạp thay vì chỉ là các chuyển động đơn lẻ. Nhờ giải pháp thu thập dữ liệu AI (Embodied AI Data Collection Solution), hệ thống có thể được huấn luyện để xử lý các công việc đòi hỏi sự khéo léo như gấp quần áo.

Giải pháp này cho phép thu thập dữ liệu huấn luyện song song với dữ liệu EEG, giúp AI hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa ý định của con người và cách thức thực hiện hành động vật lý của robot.

Tương lai của sự tương tác giữa người và máy

Sự kết hợp giữa BCI và AI mở ra những viễn cảnh đầy hứa hẹn. Trong tương lai, công nghệ này có thể hỗ trợ những người gặp khó khăn về vận động thực hiện các sinh hoạt hàng ngày một cách tự chủ. Thậm chí, những kịch bản như lắp ráp một dàn máy tính tản nhiệt nước hay thực hiện các tác vụ giải trí rảnh tay hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Bên cạnh ứng dụng điều khiển robot, công nghệ EEG còn đang được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị hỗ trợ thiền định và theo dõi sức khỏe tâm thần, giúp người dùng hiểu rõ hơn về trạng thái não bộ của chính mình.