Điều kiện áp dụng chính sách miễn thuế TNDN

Bà Nguyễn Ngân (TPHCM) là chủ sở hữu đồng thời là giám đốc của một công ty TNHH một thành viên mới thành lập, thuộc đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu.

Hiện tại, bà Ngân cũng đang sở hữu 50% vốn điều lệ tại một công ty TNHH hai thành viên khác đang hoạt động. Thành viên còn lại sở hữu 50% vốn điều lệ và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bà Ngân hỏi, trường hợp của bà có thuộc diện bị loại trừ và không được hưởng chính sách miễn thuế TNDN trong thời hạn 03 năm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP hay không?

Nếu bà thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 50% tại công ty đang hoạt động cho cá nhân hoặc tổ chức khác, thì công ty TNHH một thành viên mới thành lập của bà có được áp dụng chính sách miễn thuế TNDN đối với thời gian ưu đãi còn lại hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 15/01/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, trong đó, tại khoản 3 Điều 7 quy định:

"3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu:

a) Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này cho thời gian còn lại;

b) Quy định ưu đãi tại khoản này không áp dụng đối với:

b1) Doanh nghiệp thành lập mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

b2) Doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới".

Đề nghị bà đối chiếu các quy định để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn theo quy định dựa trên hồ sơ, tình hình thực tế thực hiện của đơn vị.