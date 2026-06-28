Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại các Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14).

Ông Hoàng Thế Cường (TPHCM) mua một lô đất nền tại xã Củ Chi. Lô đất đã được nhà nước cấp sổ hồng từ năm 2020. Khu đất này thuộc loại "Đất các nhóm nhà ở xây dựng mới trong các khu đất sử dụng hỗn hợp" được quy định tại mục 6.3 Quyết định số 4794/QĐ-UBND của UBND TPHCM ký ngày 04/9/2013.

Tại mục 3 điểm a khoản 1 Điều 5 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND có ghi: Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất. Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

Sau đó TPHCM có thanh tra các sai phạm về đất đai tại Củ Chi và có Kết luận số 08/KL-TTTP-P3 ngày 15/6/2020. Theo Công văn số 5426/UBND-VP của UBND huyện Củ Chi ký ngày 17/06/2022 gửi UBND TPHCM đề nghị các biện pháp khắc phục sai phạm thì khu đất này đã được các cấp của huyện Củ Chi và TPHCM phê duyệt cho phép như sau:

Văn bản số 5772/UBND-QLĐT ngày 15/05/2019 gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Văn bản số 2735/SQHKT-HTKT ngày 12/6/2019 và 8196/UBND-QLĐT ngày 15/7/2019 chấp nhận cho đầu tư hạ tầng; Văn bản số 14275/UBND-QLĐT ngày 29/11/2019 chấp nhận kiểm tra nền hạ trước khi thảm nhựa; Văn bản số 15520/UBND-QLĐT ngày 30/12/2019 chấp nhận đấu nối giao thông; Văn bản số 15521/UBND-QLĐT ngày 30/12/2019 chấp nhận cho nghiệm thu hạ tầng; Văn bản số 2331/UBND-QLĐT ngày 16/3/2020 chấp thuận cho di dời đất ở.

Hiện nay ông Cường có nhu cầu xây nhà để ở trên lô đất này nhưng khi gửi đơn xin cấp giấy phép xây dựng thì xã không đồng ý vì lý do đang chờ khắc phục sai phạm.

Theo các văn bản nêu trên thì ông Cường thấy chủ đầu tư bán cho ông lô đất này không vi phạm quy định trong việc tách thửa và bán cho người dân, do đó việc cho đến nay UBND xã Củ Chi từ chối cấp giấy phép xây dựng cho người dân là không đúng.

Hiện tại quy hoạch phân khu 1/2000 nêu trên đã hết thời hạn hiệu lực nhưng TPHCM chưa ban hành quy hoạch 1/2000 mới.

Ông Cường hỏi trường hợp này, ông có thể xin giấy phép xây dựng được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung đề nghị hướng dẫn chưa đầy đủ hồ sơ kèm theo, do đó, Bộ Xây dựng hướng dẫn ông nguyên tắc như sau:

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại các Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14). Đề nghị ông căn cứ để thực hiện.

Trường hợp có đầy đủ các điều kiện theo quy định này, ông căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 106 Luật Xây dựng năm 2014, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng để thực hiện theo quy định.