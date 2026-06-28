Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền theo Luật Đất đai 2024 Luật Đất đai 2024 cho phép cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền dựa trên 4 mốc thời gian sử dụng và các điều kiện về quy hoạch, tranh chấp.

Luật Đất đai 2024 đã mở ra cơ hội pháp lý quan trọng cho những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền. Việc được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) hiện nay phụ thuộc mật thiết vào thời điểm bắt đầu sử dụng đất và khả năng đáp ứng các chỉ tiêu về quy hoạch tại địa phương.

Nhận diện đất giao không đúng thẩm quyền

Theo Điều 140 Luật Đất đai 2024, đất giao không đúng thẩm quyền được xác định khi người sử dụng đất thuộc một trong hai trường hợp cụ thể. Thứ nhất là đất được giao bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân không có thẩm quyền giao đất tại thời điểm thực hiện. Thứ hai là người dân sử dụng đất thông qua việc mua, nhận thanh lý, hóa giá hoặc phân phối nhà ở, công trình gắn liền với đất nhưng quy trình thực hiện không đúng quy định pháp luật.

Thế nào là đất giao không đúng thẩm quyền? Ảnh minh họa

Trong lịch sử pháp lý, thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình và cá nhân thường thuộc về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương. Do đó, bất kỳ trường hợp giao đất nào không do cơ quan này thực hiện đều bị coi là giao không đúng thẩm quyền và cần được rà soát để cấp sổ đỏ theo các nhóm điều kiện mới.

4 nhóm mốc thời gian xét cấp sổ đỏ

Trường hợp 1: Đất sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993

Đây là nhóm đối tượng nhận được nhiều ưu tiên nhất trong quá trình xét cấp sổ đỏ. Để được công nhận, người sử dụng đất cần đáp ứng hai điều kiện cơ bản: đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 và được UBND xã/phường xác nhận đất không có tranh chấp.

Đối với đất ở, diện tích công nhận sẽ dựa trên hạn mức quy định hoặc diện tích thực tế của công trình nhà ở đã xây dựng. Các loại đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cũng sẽ được công nhận theo diện tích thực tế, tuy nhiên phần diện tích vượt hạn mức (nếu có) sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc chuyển sang hình thức thuê đất tùy theo quy định cụ thể.

Trường hợp 2: Đất sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/07/2004

Bên cạnh yêu cầu không có tranh chấp, nhóm này bắt buộc phải đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt. Diện tích đất ở được xác định theo hạn mức giao đất tại địa phương hoặc theo hiện trạng công trình thực tế.

Đối với mục đích sản xuất kinh doanh, Nhà nước sẽ công nhận theo diện tích thực tế dưới hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn ổn định lâu dài. Nếu là đất nông nghiệp, người dân được công nhận trong hạn mức không thu tiền; phần vượt hạn mức hoặc nhu cầu chuyển đổi mục đích phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp 3: Đất sử dụng từ ngày 01/07/2004 đến trước ngày 01/07/2014

Khoản 3 Điều 140 Luật Đất đai 2024 quy định người sử dụng đất trong giai đoạn này vẫn có cơ hội cấp sổ nếu đất ổn định, không tranh chấp và phù hợp quy hoạch. Quy tắc xác định diện tích đất ở tương đối chặt chẽ: nếu diện tích thực tế lớn hơn hạn mức thì chỉ công nhận trong phạm vi hạn mức; nếu nhỏ hơn hạn mức thì công nhận toàn bộ là đất ở.

Trường hợp 4: Đất sử dụng từ ngày 01/07/2014 trở đi

Về nguyên tắc chung, các trường hợp giao hoặc cho thuê đất không đúng thẩm quyền từ sau ngày 01/07/2014 sẽ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 vẫn đưa ra ngoại lệ cho giai đoạn từ 01/07/2014 đến trước ngày 01/08/2024 nếu thỏa mãn đồng thời các yếu tố: được UBND xã/phường xác nhận không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và quan trọng nhất là đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (có chứng từ chứng minh nộp tiền sử dụng đất).

Lưu ý về pháp lý và nghĩa vụ tài chính

Thời điểm bắt đầu sử dụng đất là yếu tố then chốt quyết định khả năng và sự thuận lợi trong quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ. Người dân cần chủ động thu thập các giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất và liên hệ với UBND xã/phường để xác nhận tình trạng tranh chấp.

Cảnh báo quan trọng:

- Thông tin về việc cấp sổ có thể thay đổi theo các nghị định hướng dẫn thi hành và điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại từng địa phương.

- Người dân cần xác minh kỹ tình trạng pháp lý và các khoản nghĩa vụ tài chính tồn đọng trước khi nộp hồ sơ.

- Giá trị nghĩa vụ tài chính sẽ tùy thuộc vào thời điểm và bảng giá đất hiện hành tại địa phương.