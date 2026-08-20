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    Điều kiện chứng chỉ nghiệp vụ khi dự tuyển giáo viên tiểu học

    20/08/2026 09:03

    Ông Hồ Xuân Tuấn (Lâm Đồng) có bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin (cử nhân chuyên ngành phù hợp) và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2 cấp ngày 19/8/2016, được ký hợp đồng làm việc và tham gia giảng dạy tại trường tiểu học từ tháng 9/2016 đến nay.

    Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản tiếp nhận vào làm viên chức giáo dục, ông Tuấn hỏi, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của ông có đủ điều kiện để dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy tin học bậc tiểu học không?

    Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

    Theo nội dung trình bày, ông Hồ Xuân Tuấn đã tham gia giảng dạy tại trường tiểu học từ tháng 9/2016 đến nay và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2 cấp ngày 19/8/2016.

    Để bảo đảm quyền lợi trong việc tuyển dụng cho giáo viên đã có nhiều năm tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng sư phạm của cấp học, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/1/2022 về việc một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, trong đó đề nghị các địa phương: "Chấp nhận các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021".

    Theo đó, chứng chỉ nghiệp sư phạm của ông được cấp trước ngày 22/5/2021 nên được chấp nhận về điều kiện chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.


    Theo baochinhphu.vn
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