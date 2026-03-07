Điều kiện chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khi tuyển giáo viên

Bà Nguyễn Thị Thủy (Hưng Yên) tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2011 và đã học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm từ năm 2010. Bà ký hợp đồng dạy học các năm: 2013-2016, 2019-2021, đầu năm học 2025-2026. Bà Thủy hỏi, chứng chỉ nghiệm vụ sư phạm của bà có được dùng tham gia dự tuyển viên chức không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo như nội dung trình bày thì bà Nguyễn Thị Thủy đã tham gia dạy hợp đồng từ năm 2013-2016 và từ năm 2019-2021; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm năm 2010. Để bảo đảm quyền lợi trong việc tuyển dụng cho giáo viên đã có nhiều năm tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng sư phạm của cấp học, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/1/2022 về việc một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Theo đó, trong Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLG, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương: "Chấp nhận các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021".

Chứng chỉ nghiệp sư phạm của bà Nguyễn Thị Thủy được cấp trước ngày 22/5/2021 nên được chấp nhận về điều kiện chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.