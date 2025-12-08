Điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ khi tuyển dụng viên chức

Bà Trần Thị Thu Hường (Hà Nội) năm nay 39 tuổi, là nhân viên hợp đồng 111. Sắp tới bà muốn thi tuyển viên chức thì chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B và C có được dùng để quy đổi sang khung ngoại ngữ 6 bậc trong tuyển dụng viên chức không? Bà có cần thi Chứng chỉ B1 để nộp hồ sơ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ), cơ quan, đơn vị tuyển dụng viên chức mà tổ chức thi ngoại ngữ thì người tham dự tuyển dụng không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Về việc quy đổi trình độ ngoại ngữ thuộc chức năng, thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị bà Trần Thị Thu Hường trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, giải quyết.

Chinhphu.vn