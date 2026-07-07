Điều kiện chuyển chức danh Giáo viên tiểu học hạng II

Bà Ánh Mai được tuyển dụng viên chức năm 2010, bổ nhiệm ngạch Giáo viên tiểu học chính, mã số 15a.204 vào tháng 11/2011. Tháng 12/2016, bà được UBND quận bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.08.

Tháng 9/2023, bà Mai được UBND quận bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 (thời điểm này bà đủ điều kiện chức danh Giáo viên tiểu học hạng II nhưng chỉ được chuyển sang hạng III mới).

Bà Mai đã có đủ điều kiện xét chuyển chức danh Giáo viên tiểu học hạng II theo Thông tư số 08/2023-BGDĐT. Bà hỏi, nếu nộp hồ sơ xét chuyển chức danh nghề nghiệp thì thời gian giữ chức danh nghề nghiệp sẽ được tính từ thời điểm nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28), bà Ánh Mai phải tham gia và trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II do cấp có thẩm quyền tại địa phương tổ chức theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023), việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, viên chức được đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định cụ thể trong đề án, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức xét thăng hạng của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Trong đó, thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III chỉ là một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để được đăng ký tham gia xét thăng hạng.

Trường hợp bà Mai đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng theo quy định, cơ sở giáo dục nơi bà công tác có nhu cầu và còn chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng II; đồng thời, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tổ chức xét thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III lên chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II thì bà có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét thăng hạng theo đề án, kế hoạch và hướng dẫn của địa phương. Nếu trong thời gian công tác không bị gián đoạn theo quy định của pháp luật thì thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III của bà được tính từ tháng 11/2011 đến thời điểm tháng 6/2026 là khoảng 14 năm 6 tháng.