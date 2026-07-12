Điều kiện chuyển một phần đất nông nghiệp sang đất ở

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đã được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Theo phản ánh của ông Hoàng Phi Hưng (Quảng Trị), Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa.

Gia đình ông Hưng có thửa đất nông nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không tiếp giáp với lối đi công cộng, còn các điều kiện khác để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở đều đáp ứng.

Ông Hưng hỏi, nếu được sự chấp thuận của hộ bên cạnh (thửa đất của hộ này có tiếp giáp với lối đi công cộng) thì gia đình ông có được chuyển một phần từ đất nông nghiệp sang đất ở không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đã được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai và khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Trường hợp đã đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định của pháp luật đất đai mà gia đình ông có nhu cầu chuyển một phần thửa đất nông nghiệp sang đất ở thì không yêu cầu bắt buộc phải tách phần diện tích này thành thửa riêng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin để ông nghiên cứu và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.