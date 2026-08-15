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    Điều kiện để được giảm lệ phí trước bạ nhà đất theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP

    TTXVN 15/08/2026 17:29

    Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, từ 15/8/2026-28/2/2027, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ nhà đất bằng phương thức điện tử.

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    Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, từ 15/8/2026-28/2/2027, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ nhà đất bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đã tích hợp thành công trên ứng dụng VneID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và thông tin về 5 loại giấy tờ cơ bản (Giấy khai sinh, Thông tin thẻ ngân hàng/Tài khoản thanh toán/Ví điện tử/Tài khoản tiền di động, Thông tin tài khoản an sinh xã hội, Thông tin số thuê bao di động, Sổ sức khỏe điện tử) thì được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

    Theo www.vietnamplus.vn
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        Nghị quyết và cuộc sống
        Điều kiện để được giảm lệ phí trước bạ nhà đất theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP
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