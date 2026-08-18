Điều kiện, đối tượng nhận trợ cấp mai táng

Bố của ông Đinh Tiến Hùng (Lào Cai) được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất vào tháng 12/2001, đã nhận tiền trợ cấp một lần là 1.200.000 đồng. Bố của ông chết năm 2004, thuộc diện không có lương hưu, vậy gia đình ông có được nhận tiền mai táng không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai trả lời như sau:

Thời điểm bố ông Hùng chết năm 2004, chế độ BHXH được thực hiện theo Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ, đã được sửa đổi và bổ sung theo Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ.

Tại Điều 31 Điều lệ BHXH quy định: "Người lao động đang làm việc; người lao động nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí; người lao động đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng khi chết thì người lo mai táng được nhận tiền mai táng bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu".

Theo nội dung đơn ông cung cấp, khi còn sống bố của ông không thuộc diện có lương hưu do cơ quan BHXH chi trả. Do đó, bố ông không thuộc đối tượng được hưởng mai táng phí theo Điều lệ BHXH.