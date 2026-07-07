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    Điều kiện dự tuyển công chức cấp xã

    07/07/2026 14:07

    Bà Đào Xuân Vui có bằng tốt nghiệp trung học nghề (hệ 3 năm), sau học lên cao và có bằng Đại học Luật, bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Bà Vui hỏi, bà có đủ điều kiện để thi tuyển công chức cấp xã với vị trí phù hợp không?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức năm 2025 quy định:

    "1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển công chức:

    a) Có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch;

    b) Đang cư trú tại Việt Nam;

    c) Đủ 18 tuổi trở lên;

    d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng;

    đ) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

    e) Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển".

    Đề nghị bà nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức để được hướng dẫn, giải quyết.


    Theo baochinhphu.vn
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