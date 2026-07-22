Điều kiện được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền (Hải Phòng) có vay 1 tỷ đồng tại một tổ chức tín dụng để sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP. Do chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện minh bạch tài chính, khoản vay của bà áp dụng mức lãi suất theo thỏa thuận thay vì lãi suất trần ưu đãi.

Hiện nay, do gặp khó khăn trong thu hồi vốn lưu động, bà Huyền muốn đề nghị tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong 6 tháng và giữ nguyên nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn).

Bà Huyền hỏi, trường hợp vay vốn nông nghiệp nhưng áp dụng lãi suất thỏa thuận thì có được hưởng cơ chế cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ hay không? Việc phân loại nợ sẽ áp dụng theo quy định thông thường hay được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Việc xác định khoản vay để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn thuộc đối tượng áp dụng chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 và Nghị định số 156/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025), Thông tư số 29/2025/TT-NHNN ngày 30/9/2025 hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phải căn cứ vào Hợp đồng tín dụng/Thỏa thuận cho vay giữa tổ chức tín dụng và khách hàng tại thời điểm vay vốn.

Theo đó, trường hợp trong Hợp đồng tín dụng/Thỏa thuận cho vay đã xác định khoản vay của khách hàng thuộc đối tượng vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (Điều 2, Điều 4 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung)) thì việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 12, khoản 12 Điều 3 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), khoản 1 Điều 3 Thông tư số 29/2025/TT-NHNN.