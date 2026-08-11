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    Điều kiện hành nghề khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng

    11/08/2026 11:05

    Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình được quy định tại Mục 1.1 Phụ lục II Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ.

    Theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP thì cơ quan quản lý hoạt động về xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động khảo sát địa hình; khảo sát địa chất cho cá nhân (đã bãi bỏ chứng chỉ hoạt động xây dựng đối với doanh nghiệp).

    Theo quy định tại Luật Đo đạc và bản đồ 2018 và Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khảo sát địa hình phải có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề cá nhân do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp.

    Ông Đinh Văn Trường (Đắk Lắk) hỏi, chứng chỉ cá nhân để thực hiện khảo sát địa hình do cơ quan, đơn vị: Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng hay Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp thì được tham gia khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng?

    Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động khảo sát địa hình do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp mà chuyên ngành đào tạo là Quản lý đất đai có được tham gia khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng không?

    Tổ chức tư vấn bảo đảm điều kiện hoạt động khảo sát địa hình theo quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP và Luật Xây dựng thì có cần phải có giấy phép hoạt động đo và bản đồ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (đối với cả trường hợp khảo sát địa hình cho công trình giao thông, thủy lợi) không?

    Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình được quy định tại Mục 1.1 Phụ lục II Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

    Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ có lĩnh vực và phạm vi hoạt động quy định tại Luật Đo đạc và bản đồ.

    Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng cần công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ.


    Theo baochinhphu.vn
    https://baochinhphu.vn/dieu-kien-hanh-nghe-khao-sat-dia-hinh-phuc-vu-quy-hoach-xay-dung-102260811094140548.htm
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