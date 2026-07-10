Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

Ông Vũ Thanh (Tuyên Quang) hỏi, học sinh THCS ở thôn đặc biệt khó khăn, theo vùng tuyển sinh sẽ học tại trường THCS A nhưng lại nhập học tại trường THCS B cùng xã thì có được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 4 Điều 17 Nghị định số238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo quy định đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập gồm:

"Trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ (trong trường hợp ở với người giám hộ) có nơi thường trú và đang học tại cơ sở giáo dục ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn khác theo quy định của địa phương trong trường hợp trên địa bàn thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo không có cơ sở giáo dục".

Đối với trường hợp của ông Vũ Thanh nêu, chưa rõ trường THCS B có thuộc thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hay không, do đó cần rà soát, đối chiếu lại quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghi định số 238/2025/NĐ-CP, nếu đáp ứng điều kiện thì được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.