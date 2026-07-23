Ông Ngô Ngọc Trường Vỹ (An Giang) đã học chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh cơ bản 09 tháng và cần thực hành để bổ sung phạm vi chuyên môn.

Ông Vỹ hỏi, văn bằng của ông là bác sĩ, vậy bác sĩ hành nghề chẩn đoán hình ảnh trên 3 năm nhưng cũng chỉ có văn bằng bác sĩ thì có đủ điều kiện hướng dẫn ông thực hành chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Người hướng dẫn thực hành được quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh như sau:

"3. Điều kiện đối với người hướng dẫn thực hành:

a) Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành;

b) Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành;

c) Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên".

Người hướng dẫn thực hành khi đáp ứng điều kiện nêu trên thì được hướng dẫn thực hành khi được cơ sở khám, chữa bệnh phân công.