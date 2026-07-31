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    Điều kiện phụ trách chuyên môn phòng khám nha khoa

    31/07/2026 10:04

    Bà Nguyễn Hạnh (TPHCM) đã có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt, sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề đã hoạt động tại 2 phòng khám khác nhau, tổng thời gian trên 36 tháng (thời gian nghỉ giữa 2 lần hoạt động là 5 tháng).

    Bà Hạnh hỏi, bà có đủ điều kiện là người phụ trách chuyên môn 54 tháng cho phòng khám Răng Hàm Mặt không?

    Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

    Điều kiện để làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật theo quy định hiện nay tại điểm b khoản 4 Điều 40 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP cụ thể như sau:

    Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề toàn thời gian của cơ sở và có phạm vi hành nghề phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, có thời gian hành nghề ở phạm vi đó tối thiểu 36 tháng, trừ trường hợp người hành nghề có chức danh là lương y, người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

    Như vậy để được là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt thì bà phải đáp ứng "có thời gian hành nghề với phạm vi Răng Hàm Mặt tối thiểu 36 tháng.


    Theo baochinhphu.vn
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