Kế toán và giáo viên tiểu học là hai vị trí việc làm thuộc hai lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Việc thay đổi vị trí việc làm từ kế toán sang giáo viên phải qua kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có nghiệp vụ sư phạm.

Vợ ông Cao Hoàng Huy (Tây Ninh) đang là kế toán trường tiểu học, đã công tác tại trường 16 năm (biên chế), hệ số lương hiện hưởng là 3,99. Vợ ông đã học xong văn bằng 2 đại học chuyên ngành tiểu học và có đầy đủ các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II, bằng ngoại ngữ, tin học; đáp ứng đầy đủ điều kiện để trở thành giáo viên tiểu học.

Hiện nay trường tiểu học của vợ ông Huy đang thiếu giáo viên. Ông Huy hỏi, vợ ông muốn chuyển sang làm giáo viên tiểu học có được không? Nếu chuyển qua thì phải thi tuyển lại từ đầu hay được chuyển từ ngạch kế toán sang giáo viên tiểu học? Nếu chuyển qua làm giáo viên có được bảo lưu hệ số lương 3,99 hiện tại không? Hồ sơ chuyển cần những gì và nộp về Sở Nội vụ hay Sở Giáo dục và Đào tạo?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Viên chức đang là ở vị trí việc làm kế toán có nhu cầu chuyển sang làm nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập có thể đăng ký tham gia trực tiếp các kỳ thi tuyển viên chức của các cơ sở giáo dục hoặc thực hiện thay đổi vị trí việc làm theo quy định của pháp luật về viên chức.

Theo quy định tại Điều 32 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 52/2019/QH14: "Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó…". Trường hợp nhà trường có nhu cầu, nếu viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và có nguyện vọng chuyển sang giáo viên tiểu học thì cần được cấp có thẩm quyền đồng ý, tổ chức thực hiện việc chuyển vị trí việc làm và thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Kế toán và giáo viên tiểu học là hai vị trí việc làm thuộc hai lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Việc thay đổi vị trí việc làm từ kế toán sang giáo viên phải qua kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có nghiệp vụ sư phạm. Đồng thời, sau khi thực hiện chuyển vị trí việc làm, cơ quan quản lý, sử dụng phải tạo điều kiện để người được chuyển tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Vệc xếp lương trong trường hợp viên chức thay đổi chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Theo đó, việc xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới.

Đề nghị vợ ông Cao Hoàng Huy liên hệ, báo cáo với nhà trường nơi công tác để được xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật.