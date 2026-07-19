Điều kiện thay đổi vị trí việc làm trong trường học

Ông Phạm Tấn Long (Tây Ninh) là viên chức ngành giáo dục, vị trí việc làm là thiết bị trường học trường THCS. Ông có bằng đại học sư phạm và chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữ. Hiện tại trường ông đang thiếu nhân viên văn thư.

Ông Long hỏi, ông có chuyển sang vị trí việc làm văn thư được không? Cần điều kiện gì không? Hệ số lương khi chuyển sang có được bảo lưu không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trong trường hợp nhà trường có nhu cầu, nếu viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm văn thư và có nguyện vọng chuyển sang vị trí việc làm văn thư cần được cấp có thẩm quyền đồng ý, tổ chức thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm cần kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người có nguyện vọng chuyển theo vị trí việc làm mới.

Tiêu chuẩn của văn thư viên, văn thư viên trung cấp được quy định tại Điều 11 và 12 Thông tư số 02/2021/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2022/TT-BNV.

Vệc xếp lương khi chuyển ngạch/chức danh trong cùng loại công chức, viên chức trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới; trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1 thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại khoản 1 mục II Thông tư này.