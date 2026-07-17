Điều kiện thời gian công tác để hưởng phụ cấp lâu năm

Bà Ma Thị Duyên (Thái Nguyên) hỏi, một công chức trong tháng 8/2025 vừa nhận trợ cấp chuyển vùng ra khỏi xã khu vực III, tháng 01/2026 lại đến công tác ở xã khu vực III thì công chức này còn được phụ cấp lâu năm hệ số 0,7 nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 8/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó, tại Điều 5 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định phụ cấp công tác lâu năm tính theo mức lương cơ sở và Điều 13 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXH thì được cộng dồn).

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà Ma Thị Duyên liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Sở Nội vụ) để được giải đáp.