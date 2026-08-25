Ông Nguyễn Kim Quân (Hưng Yên) nhập ngũ tháng 3/1988, trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu tại tuyến 1 biên giới phía Bắc; xuất ngũ tháng 3/1991.

Trong suốt thời gian phục vụ trong quân đội, ông Quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên, từ khi ra quân đến nay, ông chưa được xem xét hay giải quyết bất kỳ hình thức khen thưởng nào.

Ông Quân hỏi, trường hợp quân nhân trực tiếp chiến đấu tại tuyến 1 biên giới phía Bắc trong giai đoạn 1988 – 1991 như ông có thuộc đối tượng được xem xét tặng thưởng Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác của Đảng, Nhà nước và quân đội không?

Nếu thuộc diện được khen thưởng, hồ sơ và thủ tục cần chuẩn bị bao gồm những giấy tờ gì? Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận và thụ lý giải quyết?

Về vấn đề này, Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng thành tích làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa thực hiện theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa; Công văn số 1265/CT-TH ngày 21/7/2021 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa; thời gian triển khai thực hiện việc xét khen thưởng đến tháng 12/2023:

Huân chương Chiến công tặng cho những cá nhân có 05 năm trở lên phục vụ trong quân đội, trong đó có 03 năm làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa, hoàn thành nhiệm vụ không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; thời gian xét khen thưởng tính từ tháng 02/1979 đến tháng 10/1989.

Trường hợp ông Nguyễn Kim Quân, có 03 năm phục vụ trong quân đội, chưa đủ 05 năm theo quy định nên chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Huân chương Chiến công.