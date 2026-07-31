Đời sống Điểu Nhoach đồng hành cùng buôn làng đổi thay ở Quảng Trực Không quản ngại đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, anh Điểu Nhoach (xã Quảng Trực) đã cùng Ban Tự quản bon Bu Prăng 1 góp phần thay đổi nhận thức của người dân, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và giữ gìn khối đoàn kết nơi vùng biên.

Điểu Nhoach luôn tự tìm tòi, học hỏi để tăng năng suất cây trồng. Nhờ đó, anh cũng có nhiều kinh nghiệm để tuyên truyền, giúp bà con nâng cao chất lượng cuộc sống

Gần dân, nói để dân hiểu và cùng làm

Sinh năm 1987, nhiều năm nay anh Điểu Nhoach vừa đảm nhiệm Phó bon Bu Prăng 1, vừa là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh của bon. Trước đây từng là Chi hội trưởng Hội Nông dân, anh có nhiều điều kiện gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Mỗi khi bon Bu Prăng 1 triển khai một chủ trương mới hay vận động người dân tham gia phong trào ở địa phương, anh Điểu Nhoach luôn là một trong những người có mặt đầu tiên. Từ những cuộc họp bon đến những lần gõ cửa từng nhà, anh kiên trì giải thích, vận động để bà con hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện.

“ Điều tôi mong nhất không phải là bà con nhớ đến mình, mà là mỗi gia đình đều biết đoàn kết, chịu khó làm ăn, nuôi dạy con cái học hành. Khi cuộc sống khá lên, buôn làng yên vui, không còn hủ tục, không còn hộ nghèo thì đó mới là niềm vui lớn nhất của người làm công tác vận động.

Anh Điểu Nhoach tâm sự

Điều khiến người dân tin yêu anh không chỉ là sự nhiệt tình mà còn ở cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu. Thay vì những lời vận động khô cứng, anh thường bắt đầu từ câu chuyện sản xuất, đời sống của từng gia đình để phân tích lợi ích của việc thay đổi tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng nếp sống văn hóa.

Gia đình anh hiện canh tác gần 2 ha cà phê xen mắc ca cùng khoảng 200 gốc hồ tiêu. Mô hình sản xuất hiệu quả của gia đình trở thành minh chứng thuyết phục để nhiều hộ dân mạnh dạn làm theo. Theo anh Điểu Nhoach, trước đây nhiều hộ trong bon vẫn sản xuất theo tập quán cũ nên hiệu quả chưa cao. Khi được hỗ trợ cây giống, vốn vay và hướng dẫn kỹ thuật, bà con dần thay đổi nhận thức, chủ động đầu tư mở rộng sản xuất và đưa các loại cây trồng có năng suất cao, đặc biệt là mắc ca vào canh tác.

Anh Điểu Nhoach (bên phải) cùng cán bộ Hội Nông dân xã Quảng Trực xuống thăm, hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất

Góp sức xây dựng bon làng ngày càng văn minh

Không chỉ giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, anh Điểu Nhoach còn là một trong những hạt nhân tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Những năm trước, trong bon vẫn còn một số hủ tục, nhận thức của một bộ phận người dân về việc học của con em còn hạn chế. Cùng với Ban Tự quản, anh kiên trì vận động từng gia đình chăm lo cho con đến trường, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn đoàn kết cộng đồng.

Đến nay, bon Bu Prăng 1 có 97 hộ với 358 nhân khẩu. Nhiều năm liền, bon được công nhận Bon văn hóa; 100% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra các tệ nạn xã hội.

Điều đáng quý là tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ngày càng được phát huy. Những hộ có việc lớn đều được bà con đến giúp đỡ; vào mùa thu hoạch, người dân vẫn duy trì nét đẹp đổi công để hỗ trợ nhau sản xuất. Khi có những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình hay giữa hàng xóm, Ban Tự quản bon cùng anh Điểu Nhoach đều kịp thời gặp gỡ, phân tích để mọi người hiểu nhau hơn, tránh phát sinh những vụ việc đáng tiếc.

Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, anh Điểu Nhoach cùng đội ngũ người uy tín và ban tự quản các bon đang là những “cầu nối” quan trọng giữa chính quyền với Nhân dân. Không chỉ giúp người dân hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, họ còn góp phần đưa các chương trình hỗ trợ về cây, con giống, vốn vay đến đúng đối tượng, giúp bà con từng bước phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no.