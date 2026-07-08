Tin mới

    Pháp luật

    Điều tra đối tượng phá gần 1 ha rừng ở Đam Rông 1

    Chính Thành 07/08/2026 15:33

    Cơ quan chức năng xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng) đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn ngày cuối tháng 7/2026.

    dam-rong(1).jpg
    Hiện trường vụ phá rừng thuộc tiểu khu 211 (xã Đam Rông 1), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Ảnh: CTV

    Trước đó, ngày 23/7, trong quá trình kiểm tra hiện trạng rừng, đoàn công tác gồm lãnh đạo UBND xã Đam Rông 1, Phòng Kinh tế, Công an xã và đơn vị chủ rừng phát hiện một diện tích rừng bị chặt phá tại lô 5, khoảnh 3, tiểu khu 211, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

    Qua kiểm tra, khu vực bị xâm hại là rừng sản xuất với hiện trạng gồm rừng lồ ô và cây gỗ. Diện tích rừng bị thiệt hại được xác định là 9.772m² với khối lượng gỗ thiệt hại hơn 14,6m³.

    Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngày 30/7, UBND xã Đam Rông 1 ban hành văn bản giao Công an xã chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh đối tượng vi phạm.

    Các đơn vị chức năng khẩn trương củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Chính Thành Chính Thành

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Pháp luật
      Điều tra đối tượng phá gần 1 ha rừng ở Đam Rông 1
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO