Pháp luật Điều tra đối tượng phá gần 1 ha rừng ở Đam Rông 1 Cơ quan chức năng xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng) đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn ngày cuối tháng 7/2026.

Hiện trường vụ phá rừng thuộc tiểu khu 211 (xã Đam Rông 1), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 23/7, trong quá trình kiểm tra hiện trạng rừng, đoàn công tác gồm lãnh đạo UBND xã Đam Rông 1, Phòng Kinh tế, Công an xã và đơn vị chủ rừng phát hiện một diện tích rừng bị chặt phá tại lô 5, khoảnh 3, tiểu khu 211, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Qua kiểm tra, khu vực bị xâm hại là rừng sản xuất với hiện trạng gồm rừng lồ ô và cây gỗ. Diện tích rừng bị thiệt hại được xác định là 9.772m² với khối lượng gỗ thiệt hại hơn 14,6m³.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngày 30/7, UBND xã Đam Rông 1 ban hành văn bản giao Công an xã chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh đối tượng vi phạm.

Các đơn vị chức năng khẩn trương củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.