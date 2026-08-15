Đời sống “Điều ước của mẹ”: Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng Những giọt nước mắt lăn dài trên má của người trao lẫn người nhận - khoảnh khắc ấy đã vượt qua mọi giới hạn của khoảng cách và nghịch cảnh, khi chương trình truyền hình thực tế “Điều ước của mẹ” chính thức lan tỏa những trái tim nhân ái tại Lâm Đồng.

Vòng tay nhân ái của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng với trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Điểm tựa cho những mảnh đời cơ cực

Hơn 2.000 lượt khán giả đã đến với chương trình, không chỉ để theo dõi mà còn để lắng nghe những mảnh đời bất hạnh, sẻ chia và cùng nhau lan tỏa ngọn lửa ấm áp tình người. Sự chung tay ấy được thể hiện từ những hành động nhỏ nhất cho đến những đóng góp lớn lao: từ đứa trẻ gửi gắm tờ tiền 200.000 đồng, những khán giả sẻ chia vài triệu đồng, cho đến các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp hàng trăm triệu đồng trên sân khấu.

Chương trình tại Phan Thiết tiếp nhận gần 1,9 tỷ đồng ủng hộ, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần nhân ái. Trước đó, chương trình phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt, vận động được hơn 700 triệu đồng dù cơn mưa kéo dài suốt buổi tối trên phố núi.

Hơn 2.000 lượt khán giả tham dự chương trình tại Phan Thiết

Không chỉ dừng lại ở những khoản hỗ trợ tài chính hiện tại, “Điều ước của mẹ” còn mở ra tương lai dài lâu cho các nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều nhà tài trợ đã cam kết trao học bổng hàng năm giúp các em học sinh đi hết bậc phổ thông, trang trải toàn bộ chi phí cho 4 năm đại học, hoặc tài trợ 100% chi phí phẫu thuật, điều trị y tế theo chỉ định từ bệnh viện.

Chương trình đã trực tiếp tiếp cận và sẻ chia gánh nặng với những mảnh đời đầy cơ cực như gia đình anh Nguyễn Văn Cường (phường Lang Biang - Đà Lạt). Anh Cường là trụ cột gồng gánh gia đình với người vợ tai biến nặng và 2 con nhỏ đang độ tuổi đến trường trong cảnh ngặt nghèo.

Mở thẻ tiết kiệm cho anh Nguyễn Văn Cường (phường Lang Biang - Đà Lạt)

Với hoàn cảnh cháu Võ Trần Như Ý (7 tuổi, phường Phú Thủy) mồ côi mẹ từ sớm, cha bỏ đi, đang được ông bà ngoại già yếu cưu mang lại mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, cần khoản chi phí phẫu thuật lớn. Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khẳng định: “Dù chi phí bao nhiêu, hội bảo đảm tài trợ 100% chi phí mổ tim cho bé”. Ngay khi khép lại chương trình, bé Như Ý đã được đưa vào Bệnh viện Tim Tâm Đức TP Hồ Chí Minh để khám, chuẩn bị phẫu thuật.

Chị Nguyễn Thị Hồng và cháu Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (phường Tiến Thành) là hoàn cảnh chồng chất khó khăn: chị mắc bệnh thiếu máu cơ tim nặng, chồng và cha vừa qua đời, còn Anh Tuấn vẫn phải đi làm thêm ban đêm để phụ giúp gia đình dù học khá giỏi. Còn bà Nguyễn Thị Thảo và cháu Nguyễn Thanh Bảo (phường Tiến Thành) gây xúc động khi người bà tảo tần nuôi con trai thiểu năng trí tuệ và cháu ngoại mồ côi. Dù nghèo khó, Thanh Bảo vẫn là học sinh xuất sắc suốt 8 năm và nuôi ước mơ trở thành luật sư.

Trao tài trợ trực tiếp cho các hoàn cảnh khó khăn

Hành trình nhân văn còn tiếp nối

Thành công của chương trình là sự hội tụ của tâm huyết từ Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành của các nhà sản xuất, nghệ sĩ, MC, doanh nhân và hội viên Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng tại khu vực Đà Lạt và Phan Thiết.

Như nhiều chia sẻ trên mạng xã hội của những người trực tiếp chứng kiến tại Phan Thiết, có những chương trình khép lại khi máy quay ngừng chạy, nhưng dư âm và những giá trị nhân văn mà “Điều ước của mẹ” để lại vẫn tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng.

Những tấm lòng vàng không ngại gian nan góp nên thành công của chương trình

Theo ông Nguyễn Văn Lực, chương trình sẽ tiếp tục triển khai tại Lâm Đồng để hỗ trợ thêm nhiều phụ nữ và gia đình khó khăn. Hội mong các chi hội và cộng đồng tiếp tục kết nối, giới thiệu những hoàn cảnh thực sự khó khăn để Ban Tổ chức khảo sát, đưa vào các mùa tiếp theo của chương trình.