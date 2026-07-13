Digimon Story: Time Stranger chính thức lên kệ Nintendo Switch cùng bản cập nhật đồ họa 4K Digimon Story: Time Stranger chính thức ra mắt trên Nintendo Switch và Switch 2 với bản vá 1.2.1. Cập nhật mang đến chế độ đồ họa 4K cho phần cứng mới, nhân vật Terriermon và khắc phục các lỗi nghiêm trọng.

Sau 9 tháng độc quyền trên các nền tảng khác, Bandai Namco Entertainment và nhà phát triển Media.Vision đã chính thức đưa tựa game nhập vai Digimon Story: Time Stranger lên hệ máy Nintendo Switch và phiên bản kế nhiệm Nintendo Switch 2. Sự kiện ra mắt này đi kèm với bản cập nhật lớn phiên bản 1.2.1, mang đến những nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý về đồ họa và tính năng cho người chơi hệ máy hybrid.

Hình ảnh quảng bá chính thức của Digimon Story: Time Stranger.

Nâng cấp đồ họa 4K cho Nintendo Switch 2 và các nền tảng mạnh mẽ

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt phát hành này là việc bổ sung các chế độ đồ họa cho Nintendo Switch 2, tương tự như các phiên bản trên PlayStation 5 và Xbox Series X. Với bản vá 1.2.1, người chơi trên các phần cứng thế hệ mới có thể tùy chọn giữa hai chế độ hiển thị rõ rệt:

Chế độ Chất lượng (Quality Mode): Xuất hình ảnh ở độ phân giải lên đến 4K, hỗ trợ HDR với tốc độ khung hình 30 fps.

Xuất hình ảnh ở độ phân giải lên đến 4K, hỗ trợ HDR với tốc độ khung hình 30 fps. Chế độ Hiệu năng (Performance Mode): Ưu tiên sự mượt mà với độ phân giải 1080p và tốc độ khung hình lên tới 60 fps.

Đối với phiên bản Nintendo Switch tiêu chuẩn, trò chơi sẽ chạy ở thông số cố định: 1080p khi gắn dock và 720p ở chế độ cầm tay, cả hai đều giới hạn ở mức 30 fps và không có tùy chọn thay đổi chế độ đồ họa.

Nền tảng Chế độ đồ họa Độ phân giải tối đa Tốc độ khung hình Switch 2 / PS5 / Xbox Series X Chất lượng (Quality) 4K (có HDR) 30 fps Switch 2 / PS5 / Xbox Series X Hiệu năng (Performance) 1080p 60 fps Nintendo Switch (Base) Cố định 1080p (Dock) / 720p (Handheld) 30 fps

Những cải tiến mới trong bản vá 1.2.1

Bên cạnh việc tối ưu đồ họa, bản cập nhật 1.2.1 còn bổ sung nhiều nội dung và tính năng tiện ích. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của nhân vật trợ lý Terriermon mới, hỗ trợ người chơi trong quá trình trải nghiệm. Tính năng Photo Mode cũng được thêm vào, cho phép game thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi khám phá thế giới số.

Hệ thống quản lý Digimon cũng được cải thiện với màn hình kiểm tra điều kiện tiến hóa (Digivolution Conditions) trực tiếp ngay tại Digifarm, giúp người chơi dễ dàng theo dõi lộ trình phát triển của các quái vật mà không cần thực hiện nhiều thao tác phức tạp như trước.

Khắc phục các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng

Bản vá lần này giải quyết triệt để hai lỗi vận hành đã tồn tại từ lâu. Đầu tiên là lỗi liên quan đến thời gian chơi tối đa; trước đây, khi tệp lưu game đạt mốc 999 giờ 59 phút, quá trình huấn luyện tại Digifarm sẽ bị ngưng trệ do bộ đếm thời gian không thể tiếp tục chạy. Lỗi thứ hai liên quan đến tiến trình cốt truyện trong nhiệm vụ chính "The God of Speed's Wish", vốn có thể khiến người chơi bị kẹt và không thể hoàn thành trò chơi trong một số điều kiện nhất định.

Hướng đi mới cho dòng game Digimon Story

Digimon Story: Time Stranger đánh dấu một bước chuyển mình về mặt nội dung cho thương hiệu JRPG lâu đời này với tông màu truyện đen tối và trưởng thành hơn. Cốt truyện xoay quanh một đặc vụ của tổ chức ADAMAS bị lạc về quá khứ 8 năm trước sau thảm họa "Shinjuku Inferno" tại Tokyo. Người chơi sẽ phải dấn thân vào cuộc xung đột giữa các phe phái trong thế giới số Iliad để ngăn chặn sự sụp đổ của cả hai thế giới.

Hệ thống chiến đấu của game vẫn giữ phong cách đánh theo lượt (turn-based) truyền thống nhưng được xây dựng trên lưới chiến thuật 3v3. Đội hình bao gồm tối đa 6 Digimon với 3 vị trí dự phòng có thể thay đổi linh hoạt mà không mất lượt di chuyển. Với hơn 450 loài Digimon để thu thập và tiến hóa, trò chơi hứa hẹn mang lại chiều sâu chiến thuật lớn cho những người hâm mộ dòng game này.

Hiện tại, các phiên bản Standard, Digital Deluxe và Digital Ultimate đã có mặt trên Nintendo eShop. Các gói nội dung mở rộng (DLC) thuộc Season Pass dự kiến sẽ lần lượt được phát hành vào các ngày 16, 23 và 30 tháng 7 năm 2026.