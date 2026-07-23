Dila thảm bại trước Apollon Limassol ở vòng loại châu Âu Trong khuôn khổ vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League tại Tengiz Burjanadze Stadium, Dila thua Apollon Limassol 0-4. Apollon Limassol giành chiến thắng đậm, còn Dila chịu thất bại nặng nề.

Dila 0 - 4 Apollon Limassol Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dila tiếp đón Apollon Limassol.

14' B. Thomas đưa Apollon Limassol vượt lên Phút 14', B. Thomas lập công, đưa Apollon Limassol vượt lên dẫn trước Dila 1-0. Đội khách là những người mở tỷ số tại Tengiz Burjanadze Stadium.

28' G. Weissbeck nhân đôi cách biệt cho Apollon Limassol Phút 28', G. Weissbeck ghi bàn cho Apollon Limassol sau đường kiến tạo của B. Thomas, nâng tỷ số lên 0-2 trước Dila. Apollon Limassol đang tạo ra cách biệt đáng kể ngay trong hiệp một.

40' Dila mất người ngay trước giờ nghỉ Phút 40, N. K. Donkor của Dila nhận thẻ đỏ, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người. Trong lúc đang bị Apollon Limassol dẫn 0-2, Dila càng đối mặt với thế trận khó khăn.

40' M. Brown nhận thẻ vàng Phút 40, M. Brown của Apollon Limassol nhận thẻ vàng. Tấm thẻ đến ngay sau thẻ đỏ của N. K. Donkor bên phía Dila, trong lúc Apollon Limassol đang dẫn 2-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Dila thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', G. Kobakhidze vào sân thay A. Tall bên phía Dila. Đội bóng này có sự điều chỉnh trong thế bị dẫn 0-2 và chơi thiếu người.

50' B. Thomas nhận thẻ vàng Phút 50', B. Thomas của Apollon Limassol nhận thẻ vàng. Đang dẫn 0-2, Apollon Limassol vẫn cần giữ sự thận trọng trong phần còn lại của trận đấu.

51' Apollon Limassol nới rộng cách biệt Phút 51, T. Kikabidze (Dila) đá phản lưới nhà, giúp Apollon Limassol nới rộng tỷ số lên 0-3. Dila càng thêm khó khăn khi đang chơi thiếu người.

62' B. Gaspar nhận thẻ vàng Phút 62, B. Gaspar của Apollon Limassol nhận thẻ vàng khi đội bóng này đang dẫn Dila 0-3.

65' Apollon Limassol thay người phút 65 Phút 65', A. Ozbolt vào sân thay M. Brown bên phía Apollon Limassol. Đang dẫn 0-3, Apollon Limassol có thể hướng tới việc duy trì sự chủ động trong phần còn lại.

67' I. Ljubic nhận thẻ vàng ở phút 67 Phút 67, I. Ljubic của Apollon Limassol nhận thẻ vàng. Đang dẫn Dila 0-3, Apollon Limassol cần giữ sự tỉnh táo để tránh những bất lợi không đáng có.

71' Dila thay người giữa thế khó Phút 71', Dila đưa M. Kante vào sân thay S. Shekiladze. Đây là điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Dila đang bị dẫn 0-3 và chơi thiếu người.

74' Apollon Limassol thay người ở phút 74 Phút 74, A. Shikkis vào sân thay B. Gaspar bên phía Apollon Limassol. Đội khách có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang dẫn Dila 0-3.

74' Apollon Limassol thay người phút 74 Phút 74', K. Balogiannis vào sân thay G. Malekkidis bên phía Apollon Limassol. Đây là sự điều chỉnh trong bối cảnh Apollon Limassol đang chiếm ưu thế rõ rệt.

78' Dila thay người ở phút 78 Phút 78', Dila đưa Claude Kouakou vào sân thay O. Parulava. Trong thế chỉ còn 10 người, Dila tiếp tục điều chỉnh nhân sự để tăng sức chống chịu ở chặng cuối.

85' Dila thay người ở phút 85 Phút 85', Dila đưa B. Gogoberishvili vào sân thay L. Menteshashvili. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của Dila trong những phút cuối.

87' C. Duodu vào sân thay B. Thomas Phút 87, Apollon Limassol đưa C. Duodu vào sân thay B. Thomas. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối trận.

88' Apollon Limassol thay người ở phút 88 Phút 88, Apollon Limassol đưa D. Spoljaric vào sân thay I. Ljubic. Với lợi thế 0-4, sự điều chỉnh này có thể nhằm giữ sức và bảo toàn thế trận.

88' A. Ozbolt ấn định cách biệt cho Apollon Limassol Phút 88', A. Ozbolt ghi bàn cho Apollon Limassol sau đường kiến tạo của L. Konomis, nâng tỷ số lên 0-4. Đội khách đang khép lại trận đấu với cách biệt rất lớn.

KT Kết thúc: Dila 0-4 Apollon Limassol Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.

Cập nhật lúc 00:56 24/07/2026

Đội hình chính thức Dila Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Levan Korghalidze Apollon Limassol Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada 1 Davit Kereselidze 2 Tedo Kikabidze 13 Joao Victor de Araujo Costa 25 Lamar Yarbrough 14 Giorgi Jalaghonia 8 Lasha Menteshashvili 27 Alioune Oumar Tall 16 Mamin Sanyang 10 Otar Parulava 37 Nana Kofi Donkor 22 Shota Shekiladze 22 Philipp Kühn 76 Bruno Gaspar 37 Leonidas Konomis 44 Josef Kvida 14 Giorgos Malekkidis 77 Ivan Ljubić 27 Gaetan Weissbeck 5 Morgan Brown 11 Evangelos Andreou 30 Dani Escriche 23 Brandon Thomas Dự bị Dila 12 Luka Sanikidze 5 Maik Poeketie 33 Ramaric Etou 6 Claude Kouakou 7 Franklin Nyenetue 15 Georgii Kobakhidze 19 Badri Gogoberishvili 9 Mohamed Kanté 21 Zurab Museliani Apollon Limassol 31 Konstantinos Stylianou 41 Peter Leeuwenburgh 4 Emanuel Aiwu 129 Nearchos Zinonos 26 Antreas Shikkis 38 Konstantinos Balogiannis 12 Gustavo Assunção 17 Clinton Duodu 18 Andreas Athanasiou Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Dila sẽ đối đầu Apollon Limassol tại Tengiz Burjanadze Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026.

Đây là cuộc so tài mà Dila bước vào với trạng thái phong độ gần đây chưa thật sự ổn định. Trong khi đó, dữ liệu hiện có chưa cung cấp thành tích gần nhất, vị trí, lực lượng hay đội hình dự kiến của Apollon Limassol. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở cách Dila tận dụng lợi thế sân nhà và kiểm soát những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Phong độ Dila: khởi đầu tích cực nhưng còn thiếu ổn định

Hai trận gần nhất của Dila có xu hướng trái chiều: đội giành 1 chiến thắng và nhận 1 thất bại. Kết quả này cho thấy Dila vẫn có khả năng tạo ra màn trình diễn đủ tốt để giành kết quả tích cực, nhưng chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt chuỗi trận.

Chiến thắng ở trận gần nhất có thể mang lại điểm tựa tinh thần cho Dila trước khi bước vào cuộc đối đầu với Apollon Limassol. Tuy nhiên, việc trước đó phải nhận thất bại cũng nhắc nhở đội chủ nhà rằng sự tập trung và tính nhất quán sẽ đóng vai trò then chốt, đặc biệt trong những giai đoạn trận đấu diễn ra giằng co.

Lợi thế sân nhà là điểm tựa của Dila

Thi đấu tại Tengiz Burjanadze Stadium giúp Dila có thêm điều kiện để chủ động triển khai thế trận. Trước một đối thủ chưa có dữ liệu phong độ cụ thể trong phần thông tin được cung cấp, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu thay vì để trận đấu rơi vào thế bị động.

Dila cần chuyển lợi thế sân bãi thành khả năng tổ chức bóng mạch lạc và duy trì sức ép hợp lý. Điều quan trọng không chỉ là tạo ra những đợt tấn công, mà còn là bảo đảm đội hình không bị kéo giãn khi mất bóng. Nếu kiểm soát tốt khoảng cách giữa các tuyến, Dila sẽ có cơ hội duy trì thế trận cân bằng hơn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với dữ liệu hạn chế về sơ đồ và nhân sự của hai đội, chưa thể khẳng định cách bố trí cụ thể mà Dila hay Apollon Limassol sẽ sử dụng. Dù vậy, cuộc đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân, tốc độ chuyển đổi trạng thái và mức độ chính xác trong các tình huống xử lý cuối cùng.

Dila cần tránh nhập cuộc quá thận trọng trên sân nhà, nhưng cũng không nên đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát. Cách tiếp cận phù hợp là duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, tăng tốc ở những thời điểm có khoảng trống và hạn chế các pha mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, Apollon Limassol có thể tìm cách khai thác sự thiếu ổn định của Dila bằng những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Khi đó, khả năng chống phản công và sự tỉnh táo của hàng phòng ngự đội chủ nhà sẽ là yếu tố đáng chú ý.

Nhận định trước trận

Dila có lợi thế sân nhà và vừa trải qua một chiến thắng, nhưng chuỗi phong độ gồm 1 thắng và 1 thua cho thấy đội bóng này vẫn cần cải thiện tính ổn định. Apollon Limassol chưa có đủ dữ liệu phong độ để đánh giá chính xác, do đó trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội nhập cuộc và xử lý áp lực.

Nhìn chung, Dila có cơ sở để hướng tới một thế trận chủ động tại Tengiz Burjanadze Stadium. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong cả hai chiều tấn công và phòng ngự. Cuộc đối đầu này có thể trở nên giằng co nếu Dila không tận dụng tốt thời điểm tạo sức ép và để Apollon Limassol có cơ hội phản công.

Dila 5 trận gần nhất B T H B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Apollon Limassol 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới