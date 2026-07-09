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    Diletta Leotta và sức hút của biểu tượng truyền hình bóng đá Ý tại Ibiza

    Tuệ Nhân09/07/2026 06:04

    Sau những ngày làm việc cường độ cao tại DAZN và World Cup, nữ MC Diletta Leotta gây chú ý với loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng sang trọng trên du thuyền tại quần đảo Balearic.

    Diletta Leotta từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu nhất của truyền thông bóng đá Ý. Với sự nghiệp gắn liền với nền tảng DAZN và các sự kiện bóng đá lớn toàn cầu, mỗi sự xuất hiện của cô, dù trên sân cỏ hay trong đời thường, đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, nữ phóng viên sinh năm 1991 một lần nữa trở thành tâm điểm khi chia sẻ những hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Ibiza.

    Kỳ nghỉ đáng nhớ của Diletta Leotta tại Ibiza
    Kỳ nghỉ đáng nhớ của Diletta Leotta tại Ibiza

    Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống thượng lưu

    Sau quãng thời gian dài đồng hành cùng các trận đấu đỉnh cao và tham gia đưa tin về World Cup, Leotta đã chọn hòn đảo Ibiza thuộc quần đảo Balearic làm điểm dừng chân để tái tạo năng lượng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho lịch trình làm việc dày đặc của cô trong suốt mùa giải vừa qua. Nữ MC cùng nhóm bạn đã thuê một chiếc du thuyền sang trọng để tận hưởng không gian riêng tư giữa vùng biển Địa Trung Hải.

    Trên trang cá nhân, Leotta xuất hiện đầy tự tin trong bộ bikini màu đen tối giản, khéo léo khoe vóc dáng săn chắc. Dù đã là mẹ một con, cô vẫn duy trì được phong độ ngoại hình ấn tượng nhờ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, điều mà cô thường xuyên chia sẻ với cộng đồng người hâm mộ thể thao.

    Tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới truyền thông thể thao

    Sức hút của Diletta Leotta không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ năng lực chuyên môn đã được khẳng định qua nhiều năm tác nghiệp tại Serie A. Hiện tại, cô sở hữu hơn 9,4 triệu người theo dõi trên Instagram, con số minh chứng cho tầm ảnh hưởng vượt xa phạm vi một người dẫn chương trình bóng đá thông thường.

    Trước khi đến Ibiza, Leotta đã có chuyến công tác quan trọng tại Mexico để đưa tin về giai đoạn chuẩn bị cho World Cup. Những trải nghiệm thực tế tại các điểm nóng bóng đá giúp cô xây dựng được góc nhìn sâu sắc và duy trì sự kết nối mạnh mẽ với khán giả toàn cầu. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống hôn nhân của cô cùng thủ thành Loris Karius cũng luôn là chủ đề nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng.

    Nữ MC đẹp nhất World Cup Diletta Leotta khoe đường cong nóng bỏng trên du thuyền - 2
    Nữ MC đẹp nhất World Cup Diletta Leotta khoe đường cong nóng bỏng trên du thuyền - 3
    Nữ MC đẹp nhất World Cup Diletta Leotta khoe đường cong nóng bỏng trên du thuyền - 4

    Sự kết hợp giữa chuyên môn thể thao và phong cách sống hiện đại đã giúp Diletta Leotta giữ vững vị thế "nữ hoàng" truyền hình bóng đá Ý. Những khoảnh khắc tại Ibiza không chỉ là một kỳ nghỉ cá nhân mà còn góp phần duy trì sức nóng của thương hiệu cá nhân Leotta trong lòng người hâm mộ trước khi bước vào những chiến dịch bóng đá sôi động sắp tới.

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      Diletta Leotta và sức hút của biểu tượng truyền hình bóng đá Ý tại Ibiza
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