Dinamo Minsk hạ Sileks trên chấm luân lưu ở vòng loại Conference League
Dinamo Minsk thắng Sileks 0-1 và 6-5 trên chấm luân lưu tại Training Centre Petar Milosevski, Skopje, ở vòng loại đầu tiên UEFA Europa Conference League. Bàn thắng của Malashevich ở phút 16 giúp Dinamo Minsk vượt qua thử thách, còn Sileks khép lại trận đấu với thất bại cay đắng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sileks tiếp đón Dinamo Minsk.
- 10'N. Sero nhận thẻ vàng sớm
Phút 10, N. Sero của Sileks nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu giữa Sileks và Dinamo Minsk vẫn đang diễn ra thận trọng.
- 16'E. Malashevich đưa Dinamo Minsk vượt lên
Phút 16, E. Malashevich lập công giúp Dinamo Minsk mở tỷ số 0-1. Đội khách tạo lợi thế sớm trong trận đấu tại UEFA Europa Conference League.
- 18'E. Hasukic nhận thẻ vàng
Phút 18', E. Hasukic của Sileks nhận thẻ vàng. Sileks thêm một lần bị cảnh cáo khi đang bị Dinamo Minsk dẫn 0-1.
- 28'R. Begunov nhận thẻ vàng
Phút 28, R. Begunov của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai của Dinamo Minsk trong trận đấu.
- 36'N. Bogdanovski nhận thẻ vàng
Phút 36', N. Bogdanovski (Sileks) nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.
- 37'E. Malashevich nhận thẻ vàng
Phút 37, E. Malashevich của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách vẫn đang dẫn trước Sileks 1-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Sileks thay người ngay đầu hiệp hai
Phút 46', Sileks đưa M. Delimedjac vào sân thay N. Sero. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của Sileks sau giờ nghỉ, trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị Dinamo Minsk dẫn trước.
- 48'M. Djimet nhận thẻ vàng
Phút 48', M. Djimet của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng.
- 53'F. Abdullahi nhận thẻ vàng
Phút 53', F. Abdullahi (Dinamo Minsk) nhận thẻ vàng, tiếp tục làm dày thêm danh sách cảnh cáo của đội khách.
- 69'Sileks thay người ở phút 69
Phút 69, Sileks đưa K. Velinovski vào sân thay K. Eftimov. Sự thay đổi diễn ra khi Sileks đang bị Dinamo Minsk dẫn 0-1.
- 71'Dinamo Minsk điều chỉnh nhân sự phút 71
Phút 71', A. Sokolovskiy vào sân thay A. Zhechko bên phía Dinamo Minsk. Đang dẫn 0-1, Dinamo Minsk có thể kỳ vọng sự thay đổi này giúp đội duy trì thế chủ động trong phần còn lại.
- 71'Dinamo Minsk thay người ở phút 71
Phút 71, A. Lutskovich vào sân thay K. Vardanyan bên phía Dinamo Minsk. Đội bóng này có sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.
- 75'D. Angjeleski nhận thẻ vàng
Phút 75, D. Angjeleski của Sileks nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi Sileks nỗ lực tìm bàn gỡ trước Dinamo Minsk.
- 78'Sileks thay người ở phút 78
Phút 78', Sileks đưa A. Mishov vào sân thay E. Hasukic. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội chủ nhà ở thời điểm cuối trận.
- 83'Dinamo Minsk thay người ở phút 83
Phút 83, M. Shvetsov vào sân thay G. Gurban bên phía Dinamo Minsk. Đội khách điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Sileks 1-0, hướng tới việc bảo toàn lợi thế.
- 83'Dinamo Minsk thay người ở phút 83
Phút 83', Dinamo Minsk đưa G. Alykulov vào sân thay E. Malashevich. Sự thay đổi đến trong giai đoạn cuối, khi Dinamo Minsk đang dẫn 0-1.
- 90+2'Sileks thay người ở phút bù giờ
Phút 90+2', Sileks đưa A. Timovski vào sân thay B. Panovski. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi Sileks đang bị Dinamo Minsk dẫn trước.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 102'Sileks thay người ở phút 102
Phút 102', N. Manojlov vào sân thay I. Donov, trong lúc Sileks đang bị Dinamo Minsk dẫn 0-1. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu bước vào những phút cuối.
- 120+1'Luân lưu: Sileks 1 - 0
K. Velinovski (Sileks) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.
- 120+1'Luân lưu: Dinamo Minsk 1 - 1
R. Begunov (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.
- 120+2'Luân lưu: Sileks 2 - 1
N. Bogdanovski (Sileks) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.
- 120+2'Luân lưu: Dinamo Minsk 2 - 2
F. Abdullahi (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.
- 120+3'Luân lưu: Sileks 3 - 2
A. Mishov (Sileks) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.
- 120+3'Luân lưu: Dinamo Minsk 3 - 3
A. Sokolovskiy (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.
- 120+4'Luân lưu: Sileks 4 - 3
M. Delimedjac (Sileks) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.
- 120+4'Luân lưu: Dinamo Minsk 4 - 4
G. Alykulov (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.
- 120+5'Luân lưu: Sileks 5 - 4
D. Angjeleski (Sileks) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 4.
- 120+5'Luân lưu: Dinamo Minsk 5 - 5
A. Lutskovich (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 5.
- 120+6'Luân lưu: Sileks sút hỏng
A. Timovski (Sileks) sút hỏng. Loạt luân lưu: 5 - 5.
- 120+6'Luân lưu: Dinamo Minsk 5 - 6
V. Kalinin (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 6.
- 120'Loạt luân lưu
Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
- KTKết thúc: Sileks 0-1 Dinamo Minsk
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 03:48 17/07/2026
Thông tin trận đấu
Sileks sẽ đối đầu Dinamo Minsk tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 17/07/2026.
Đây là toàn bộ thông tin đã được xác nhận về cuộc chạm trán giữa hai đội. Dữ liệu hiện chưa bao gồm vòng đấu, vị trí của Sileks và Dinamo Minsk, phong độ gần đây, thành tích đối đầu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến.
Chưa đủ cơ sở để đánh giá tương quan
Việc thiếu các thống kê về kết quả gần đây khiến chưa thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn. Tương tự, không có thông tin về số trận thắng, hòa và thua của mỗi đội để phân tích xu hướng thi đấu trước trận.
Những dữ liệu về lối chơi, sơ đồ chiến thuật và khả năng kiểm soát trận đấu cũng chưa được cung cấp. Vì vậy, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về cách Sileks hoặc Dinamo Minsk sẽ triển khai bóng, tổ chức phòng ngự hay tạo sức ép.
Nhận định trước giờ bóng lăn
Trận đấu giữa Sileks và Dinamo Minsk sẽ được xác định rõ hơn khi có thêm thông tin về phong độ, lực lượng và mục tiêu của hai đội tại giải đấu. Ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định cuộc chạm trán thuộc UEFA Europa Conference League và bắt đầu lúc 01:00 ngày 17/07/2026.
Do chưa có dữ liệu đủ để so sánh chuyên môn, bài nhận định không đưa ra dự đoán tỷ số hoặc kết luận về đội chiếm ưu thế.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)