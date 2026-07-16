Dinamo Minsk hạ Sileks trên chấm luân lưu ở vòng loại Conference League Dinamo Minsk thắng Sileks 0-1 và 6-5 trên chấm luân lưu tại Training Centre Petar Milosevski, Skopje, ở vòng loại đầu tiên UEFA Europa Conference League. Bàn thắng của Malashevich ở phút 16 giúp Dinamo Minsk vượt qua thử thách, còn Sileks khép lại trận đấu với thất bại cay đắng.

Sileks 0 - 1 (pen 5-6) Dinamo Minsk Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Sileks tiếp đón Dinamo Minsk.

10' N. Sero nhận thẻ vàng sớm Phút 10, N. Sero của Sileks nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu giữa Sileks và Dinamo Minsk vẫn đang diễn ra thận trọng.

16' E. Malashevich đưa Dinamo Minsk vượt lên Phút 16, E. Malashevich lập công giúp Dinamo Minsk mở tỷ số 0-1. Đội khách tạo lợi thế sớm trong trận đấu tại UEFA Europa Conference League.

18' E. Hasukic nhận thẻ vàng Phút 18', E. Hasukic của Sileks nhận thẻ vàng. Sileks thêm một lần bị cảnh cáo khi đang bị Dinamo Minsk dẫn 0-1.

28' R. Begunov nhận thẻ vàng Phút 28, R. Begunov của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai của Dinamo Minsk trong trận đấu.

36' N. Bogdanovski nhận thẻ vàng Phút 36', N. Bogdanovski (Sileks) nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

37' E. Malashevich nhận thẻ vàng Phút 37, E. Malashevich của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách vẫn đang dẫn trước Sileks 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Sileks thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Sileks đưa M. Delimedjac vào sân thay N. Sero. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của Sileks sau giờ nghỉ, trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị Dinamo Minsk dẫn trước.

48' M. Djimet nhận thẻ vàng Phút 48', M. Djimet của Dinamo Minsk nhận thẻ vàng.

53' F. Abdullahi nhận thẻ vàng Phút 53', F. Abdullahi (Dinamo Minsk) nhận thẻ vàng, tiếp tục làm dày thêm danh sách cảnh cáo của đội khách.

69' Sileks thay người ở phút 69 Phút 69, Sileks đưa K. Velinovski vào sân thay K. Eftimov. Sự thay đổi diễn ra khi Sileks đang bị Dinamo Minsk dẫn 0-1.

71' Dinamo Minsk điều chỉnh nhân sự phút 71 Phút 71', A. Sokolovskiy vào sân thay A. Zhechko bên phía Dinamo Minsk. Đang dẫn 0-1, Dinamo Minsk có thể kỳ vọng sự thay đổi này giúp đội duy trì thế chủ động trong phần còn lại.

71' Dinamo Minsk thay người ở phút 71 Phút 71, A. Lutskovich vào sân thay K. Vardanyan bên phía Dinamo Minsk. Đội bóng này có sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

75' D. Angjeleski nhận thẻ vàng Phút 75, D. Angjeleski của Sileks nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi Sileks nỗ lực tìm bàn gỡ trước Dinamo Minsk.

78' Sileks thay người ở phút 78 Phút 78', Sileks đưa A. Mishov vào sân thay E. Hasukic. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội chủ nhà ở thời điểm cuối trận.

83' Dinamo Minsk thay người ở phút 83 Phút 83, M. Shvetsov vào sân thay G. Gurban bên phía Dinamo Minsk. Đội khách điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Sileks 1-0, hướng tới việc bảo toàn lợi thế.

83' Dinamo Minsk thay người ở phút 83 Phút 83', Dinamo Minsk đưa G. Alykulov vào sân thay E. Malashevich. Sự thay đổi đến trong giai đoạn cuối, khi Dinamo Minsk đang dẫn 0-1.

90+2' Sileks thay người ở phút bù giờ Phút 90+2', Sileks đưa A. Timovski vào sân thay B. Panovski. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi Sileks đang bị Dinamo Minsk dẫn trước.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

102' Sileks thay người ở phút 102 Phút 102', N. Manojlov vào sân thay I. Donov, trong lúc Sileks đang bị Dinamo Minsk dẫn 0-1. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu bước vào những phút cuối.

120+1' Luân lưu: Sileks 1 - 0 K. Velinovski (Sileks) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+1' Luân lưu: Dinamo Minsk 1 - 1 R. Begunov (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Sileks 2 - 1 N. Bogdanovski (Sileks) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.

120+2' Luân lưu: Dinamo Minsk 2 - 2 F. Abdullahi (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: Sileks 3 - 2 A. Mishov (Sileks) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.

120+3' Luân lưu: Dinamo Minsk 3 - 3 A. Sokolovskiy (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+4' Luân lưu: Sileks 4 - 3 M. Delimedjac (Sileks) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.

120+4' Luân lưu: Dinamo Minsk 4 - 4 G. Alykulov (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.

120+5' Luân lưu: Sileks 5 - 4 D. Angjeleski (Sileks) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 4.

120+5' Luân lưu: Dinamo Minsk 5 - 5 A. Lutskovich (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 5.

120+6' Luân lưu: Sileks sút hỏng A. Timovski (Sileks) sút hỏng. Loạt luân lưu: 5 - 5.

120+6' Luân lưu: Dinamo Minsk 5 - 6 V. Kalinin (Dinamo Minsk) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 6.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Sileks 0-1 Dinamo Minsk Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:48 17/07/2026

Đội hình chính thức Sileks Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Aleksandar Vasoski Dinamo Minsk Sơ đồ 4-3-3 · HLV Aleksandr Shagoyko 25 Ljupce Djekov 44 Edis Buturovic 29 Ivan Šubert 5 Gjorge Djekov 88 Borjan Panovski 16 Ilija Donov 6 Darko Angjeleski 23 Kristijan Eftimov 8 Nihad Šero 77 Nikola Bogdanovski 9 Esmir Hasukić 1 Ivan Shimakovich 44 Gleb Gurban 67 Roman Begunov 26 Vladislav Kalinin 24 Aleksey Vakulich 23 Aleksey Zhechko 8 Aleksandr Selyava 42 Fawaz Abdullahi 30 Moustapha Djimet 10 Karen Vardanyan 7 Yevgeniy Malashevich Dự bị Sileks 1 Daniel Bozhinovski 12 Kristijan Gjorgjievski 3 Mario Richkov 7 Angelce Timovski 96 Darko Ilieski 10 Matej Gjerasov 22 Mirza Delimeđac 11 Kristijan Velinovski 19 Aleksandar Mishov Dinamo Minsk 21 Danila Radkevich 3 Maksim Shvetsov 12 Aleksey Ivanov 25 Abdoul Aziz Toure 27 Mikhail Aleksandrov 2 Matsvei Dubatouka 11 Gulzhigit Alykulov 13 Vladislav Poloz 78 Artem Sokolovskiy Cập nhật đội hình lúc 00:35 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Sileks sẽ đối đầu Dinamo Minsk tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 17/07/2026.

Đây là toàn bộ thông tin đã được xác nhận về cuộc chạm trán giữa hai đội. Dữ liệu hiện chưa bao gồm vòng đấu, vị trí của Sileks và Dinamo Minsk, phong độ gần đây, thành tích đối đầu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến.

Chưa đủ cơ sở để đánh giá tương quan

Việc thiếu các thống kê về kết quả gần đây khiến chưa thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn. Tương tự, không có thông tin về số trận thắng, hòa và thua của mỗi đội để phân tích xu hướng thi đấu trước trận.

Những dữ liệu về lối chơi, sơ đồ chiến thuật và khả năng kiểm soát trận đấu cũng chưa được cung cấp. Vì vậy, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về cách Sileks hoặc Dinamo Minsk sẽ triển khai bóng, tổ chức phòng ngự hay tạo sức ép.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Trận đấu giữa Sileks và Dinamo Minsk sẽ được xác định rõ hơn khi có thêm thông tin về phong độ, lực lượng và mục tiêu của hai đội tại giải đấu. Ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định cuộc chạm trán thuộc UEFA Europa Conference League và bắt đầu lúc 01:00 ngày 17/07/2026.

Do chưa có dữ liệu đủ để so sánh chuyên môn, bài nhận định không đưa ra dự đoán tỷ số hoặc kết luận về đội chiếm ưu thế.

Dinamo Minsk 5 trận gần nhất B T H T