Dinamo Tbilisi ngược thế trận, thắng ngược Mondorf-les-Bains ở vòng loại 1 Europa Conference League Dẫn trước từ phút 2 và phút 19 nhờ công của Bah và Vatsadze, Dinamo Tbilisi giữ vững cách biệt để thắng US Mondorf-les-bains 2-1 trên sân Stade John Grun; đội chủ nhà Luxembourg chỉ kịp gỡ lại một bàn qua Far ở phút 71 nhưng không đủ để cứu vãn trận đấu tại vòng loại 1 Europa Conference League.

US Mondorf-les-bains 1 - 2 Dinamo Tbilisi Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu US Mondorf-les-bains tiếp đón Dinamo Tbilisi.

2' Bah mở tỷ số chớp nhoáng cho Dinamo Tbilisi Mới phút thứ 2, A. Bah đã đưa Dinamo Tbilisi vượt lên dẫn trước sau đường kiến tạo của N. Ninua, ấn định tỷ số 0-1 ngay từ những giây đầu trận. Một khởi đầu như mơ cho đội khách trên sân Stade John Grun ở lượt đi vòng sơ loại 1 Europa Conference League.

19' Vatsadze nhân đôi cách biệt cho Dinamo Tbilisi Phút 19, M. Vatsadze hoàn tất pha lập công sau đường kiến tạo của N. Ninua , nâng tỷ số lên 0-2 cho Dinamo Tbilisi. Chỉ sau 19 phút, đại diện Georgia đã có tới hai bàn thắng trên sân Stade John Grun, khiến US Mondorf-les-bains chật vật tìm cách xoay chuyển cục diện.

22' Psaltis nhận thẻ vàng khi Dinamo đang thăng hoa Phút 22, P. Psaltis bên phía Dinamo Tbilisi phải nhận thẻ vàng. Đội khách vẫn đang rất hưng phấn sau khi dẫn 0-2 chỉ trong hiệp một, nên pha phạm lỗi này không ảnh hưởng nhiều đến thế trận áp đảo của họ trước US Mondorf-les-bains.

24' Pelletier nhận vàng, chủ nhà thêm phần khó khăn Phút 24, J. A. Pelletier của US Mondorf-les-bains phải nhận thẻ vàng, tấm thẻ thứ hai trong trận sau trường hợp của P. Psaltis bên phía Dinamo Tbilisi. Đang bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà Stade John Grun, chủ nhà càng thêm áp lực khi buộc phải thi đấu thận trọng hơn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Dinamo Tbilisi thay người đầu hiệp hai Bước sang hiệp hai, Dinamo Tbilisi tung K. Kakashvili vào sân thay L. Tsikolia. Sự điều chỉnh diễn ra khi đội khách đang dẫn trước 0-2 nhờ hai bàn thắng ở phút 2 và phút 19, có thể nhằm giữ nhịp độ và bảo toàn cách biệt an toàn ở sân Stade John Grun.

46' Mondorf-les-bains đổi người ngay đầu hiệp hai Bước sang hiệp hai, HLV US Mondorf-les-bains tung ngay C. Steinmetz vào sân thay J. A. Pelletier , người vừa nhận thẻ vàng ở phút 24. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang bị dẫn 0-2 sau hai bàn thua sớm, cần một luồng sinh khí mới để tìm đường trở lại.

61' Mondorf-les-bains xáo trộn hàng công Phút 61, HLV US Mondorf-les-bains tung C. Couturier vào sân thay G. Medina khi đội nhà đang bị dẫn 0-2. Sự thay đổi này được kỳ vọng thổi thêm sinh khí cho hàng công chủ nhà, vốn đã im tiếng suốt hiệp một trước sức ép của Dinamo Tbilisi.

61' Dinamo Tbilisi xoay người, giữ vững thế trận Phút 61, HLV Dinamo Tbilisi tung Kvartskhava vào sân thay Vatsadze khi đội khách đang dẫn US Mondorf-les-bains 0-2. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Dinamo Tbilisi đã sớm định đoạt thế trận với hai bàn thắng từ phút 2 và phút 19, giúp các cầu thủ trên sân duy trì thể lực và sự tập trung ở chặng còn lại.

66' Kvaratskhelia vào sân, Psaltis rời trận sau thẻ vàng Phút 66, Dinamo Tbilisi thực hiện thay người: T. Kvaratskhelia vào sân thay P. Psaltis, người vừa nhận thẻ vàng ở phút 22. Đội khách đang dẫn 0-2 và có thể tranh thủ làm mới sức lực để bảo toàn cách biệt an toàn này.

71' H. Far rút ngắn tỷ số cho Mondorf-les-bains Phút 71, H. Far ghi bàn giúp US Mondorf-les-bains thu hẹp cách biệt, đưa tỷ số lên 1-2 . Sau khi bị Dinamo Tbilisi dẫn liền hai bàn từ đầu trận, đội chủ nhà đã có pha lập công đầy ý nghĩa để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

72' Mondorf tung Lopes tiếp lửa tấn công Phút 72, HLV US Mondorf-les-bains rút L. Stoltz để đưa S. Lopes vào sân, tăng thêm sức tươi mới cho hàng công. Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà vừa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, đang cố gắng tìm bàn gỡ trước Dinamo Tbilisi.

72' Mondorf-les-bains xoay người, đôi chân mới cho hiệp cuối Phút 72, HLV US Mondorf-les-bains tung M. Kirch vào sân thay A. Klica ngay sau khi đội nhà vừa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sự thay đổi này nhiều khả năng nhằm tiếp thêm sinh lực cho đội chủ nhà, những người đang cần thêm một bàn nữa để san bằng cách biệt trước Dinamo Tbilisi.

81' Mondorf tiếp thêm sức tấn công với Kumbi Phút 81, HLV US Mondorf-les-bains tung J. Kumbi vào sân thay L. Tinelli, tìm kiếm thêm sinh lực cho hàng công. Đội chủ nhà đang đuổi tỷ số 1-2 sau bàn rút ngắn ở phút 71, và cần thêm một bàn nữa để san bằng cách biệt.

89' Dinamo Tbilisi điều chỉnh nhân sự phút 89 Phút 89, HLV Dinamo Tbilisi tung R. Danelia vào sân thay M. Do Couto , tăng cường sức trẻ cho những phút cuối. Đội khách đang bảo toàn tỷ số 2-1 sau khi để US Mondorf-les-bains gỡ lại một bàn ở phút 71, sau khi từng dẫn 0-2 ngay từ hiệp một.

90+6' Kumbi nhận thẻ vàng phút bù giờ cuối Phút 90+6, J. Kumbi của US Mondorf-les-bains phải nhận thẻ vàng khi trận đấu sắp khép lại. Dinamo Tbilisi vẫn đang tạm dẫn 2-1 sau khi để chủ nhà rút ngắn cách biệt ở phút 71, và tấm thẻ này khiến những phút cuối cùng thêm phần căng thẳng.

KT Kết thúc: US Mondorf-les-bains 1-2 Dinamo Tbilisi Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:10 10/07/2026

US Mondorf-les-bains sẽ chào đón Dinamo Tbilisi trên sân nhà Stade John Grun vào lúc 00h15 ngày 10/7/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc tái ngộ đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ Luxembourg và Georgia, những nền bóng đá thường xuyên phải cạnh tranh khốc liệt để có một suất tham dự đấu trường châu Âu cấp câu lạc bộ.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Xét về lịch sử chạm trán, hai đội mới chỉ gặp nhau một lần và Dinamo Tbilisi là bên giành chiến thắng. Điều này cho thấy đại diện Georgia đang tạm thời chiếm ưu thế tâm lý trước thềm cuộc đối đầu tiếp theo. Với US Mondorf-les-bains, đây sẽ là cơ hội để chứng minh sự tiến bộ và xóa đi ký ức không mấy vui vẻ từ lần gặp gỡ trước đó.

Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, đặc biệt là khi thi đấu trên sân nhà. Lợi thế sân bãi cùng sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stade John Grun có thể là yếu tố giúp US Mondorf-les-bains tạo ra sự khác biệt so với lần đối đầu trước.

Bài toán chiến thuật cho cả hai đội

Đối với US Mondorf-les-bains, việc từng nếm trải thất bại trước đối thủ này sẽ là động lực để ban huấn luyện có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật, nhằm khắc chế lối chơi của Dinamo Tbilisi. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn ở những phút đầu trận, tránh lặp lại sai lầm đã khiến họ phải trả giá trong quá khứ.

Ngược lại, Dinamo Tbilisi bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định khi đã có kinh nghiệm đối đầu thành công trước đối thủ. Đội bóng Georgia được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì lối chơi đã giúp họ chiến thắng trong lần gặp gỡ trước, đồng thời tận dụng tối đa các tình huống cố định hay những khoảng trống mà hàng phòng ngự chủ nhà để lộ.

Nhận định

Cuộc đối đầu tại Stade John Grun hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng khi US Mondorf-les-bains có động lực lớn để phục thù trên sân nhà, trong khi Dinamo Tbilisi lại mang theo sự tự tin từ thành tích đối đầu tốt hơn. Đây sẽ là phép thử quan trọng cho cả hai đội trong hành trình chinh phục đấu trường UEFA Europa Conference League.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

10/07/2026: US Mondorf-les-bains 0 - 1 Dinamo Tbilisi

Phong độ gần đây của US Mondorf-les-bains

10/07/2026: US Mondorf-les-bains 0-1 Dinamo Tbilisi (Thua)

04/07/2026: Metz 5-2 US Mondorf-les-bains (Thua)

27/06/2026: Résidence Walferdange 2-1 US Mondorf-les-bains (Thua)

23/05/2026: UNA Strassen 0-0 US Mondorf-les-bains (Hòa)

17/05/2026: US Mondorf-les-bains 1-0 Union Titus Petange (Thắng)

Phong độ gần đây của Dinamo Tbilisi

01/07/2026: Dinamo Tbilisi 0-0 Dila (Hòa)

27/06/2026: Saburtalo 1-0 Dinamo Tbilisi (Thua)

24/06/2026: Dinamo Tbilisi 2-1 Dinamo Batumi (Thắng)

18/06/2026: Dinamo Tbilisi 5-3 Samgurali (Thắng)

14/06/2026: Gagra 2-1 Dinamo Tbilisi (Thua)

Phong độ và thống kê đội

US Mondorf-les-bains (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Dinamo Tbilisi (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

US Mondorf-les-bains: Không có thông tin chấn thương

Dinamo Tbilisi: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

US Mondorf-les-bains thắng: 33%

Hòa: 33%

Dinamo Tbilisi thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

US Mondorf-les-bains: bàn

Dinamo Tbilisi: bàn

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