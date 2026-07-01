Dinamo Tbilisi thắng đậm, FK Zalgiris Vilnius nhận đòn đau ở vòng loại Dinamo Tbilisi đánh bại FK Zalgiris Vilnius 3-0 tại Mikheil Meskhi Stadium ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, nhờ các bàn thắng của Kurdic, Santos và Ugrekhelidze. Đội chủ nhà khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục, còn FK Zalgiris Vilnius phải nhận thất bại nặng nề.

Dinamo Tbilisi 3 - 0 FK Zalgiris Vilnius Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Tbilisi tiếp đón FK Zalgiris Vilnius.

14' N. Kurdic giúp Dinamo Tbilisi mở tỷ số Phút 14, N. Kurdic lập công giúp Dinamo Tbilisi vượt lên dẫn 1-0. Đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số.

26' Leo Santos giúp Dinamo Tbilisi nới rộng cách biệt Phút 26', Leo Santos lập công, giúp Dinamo Tbilisi nhân đôi cách biệt trước FK Zalgiris Vilnius. Đội chủ nhà đang dẫn 2-0.

30' N. Ugrekhelidze ghi bàn, Dinamo Tbilisi dẫn 3-0 Phút 30', N. Ugrekhelidze lập công, giúp Dinamo Tbilisi nới rộng cách biệt lên 3-0 trước FK Zalgiris Vilnius.

36' D. Franke nhận thẻ vàng Phút 36, D. Franke của FK Zalgiris Vilnius nhận thẻ vàng. Trong bối cảnh đội khách đang bị Dinamo Tbilisi dẫn 3-0, chiếc thẻ này càng khiến những phút còn lại trở nên khó khăn hơn.

44' D. Koy Lupano nhận thẻ vàng cuối hiệp Phút 44', D. Koy Lupano của FK Zalgiris Vilnius nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo đáng chú ý trong bối cảnh Dinamo Tbilisi đang dẫn 3-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

63' Dinamo Tbilisi điều chỉnh nhân sự Phút 63, K. Kakashvili vào sân thay B. Osei bên phía Dinamo Tbilisi. Đội chủ nhà tiếp tục có sự điều chỉnh trong thế dẫn 3-0.

68' M. Capan vào sân cho FK Zalgiris Vilnius Phút 68, FK Zalgiris Vilnius thay người: M. Capan vào sân thay I. Lytvynenko. Trong thế bị dẫn 3-0, sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng tìm thêm sức sống ở phần còn lại của trận đấu.

68' FK Zalgiris Vilnius thay người phút 68 Phút 68, M. Vareika vào sân thay N. Petkovic bên phía FK Zalgiris Vilnius. Đội khách điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Dinamo Tbilisi dẫn 3-0.

68' Dinamo Tbilisi thay người phút 68 Phút 68', L. Kharabadze vào sân thay T. Kvaratskhelia bên phía Dinamo Tbilisi. Với lợi thế 3-0, đội chủ nhà có thể đang hướng tới việc duy trì sự chắc chắn trong phần còn lại của trận đấu.

74' M. Capan nhận thẻ vàng ở phút 74 Phút 74, M. Capan của FK Zalgiris Vilnius nhận thẻ vàng. Đội khách đang gặp nhiều bất lợi khi Dinamo Tbilisi dẫn 3-0.

79' FK Zalgiris Vilnius thay người ở phút 79 Phút 79, N. Mihajlovic vào sân thay P. Golubickas bên phía FK Zalgiris Vilnius. Đội khách điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối để làm mới hàng công.

79' FK Zalgiris Vilnius điều chỉnh nhân sự Phút 79', FK Zalgiris Vilnius thay người: S. Mamatsashvili vào sân thay D. Franke. Đây là sự điều chỉnh trong bối cảnh đội khách đang cần tìm cách xoay chuyển thế trận.

80' Dinamo Tbilisi thay người phút 80 Phút 80', Dinamo Tbilisi đưa M. Vatsadze vào sân thay A. Kalandadze. Với tỷ số 3-0 trước FK Zalgiris Vilnius, đội bóng này đang nắm lợi thế lớn ở thời điểm cuối trận.

80' Dinamo Tbilisi thay người ở phút 80 Phút 80, L. Tsikolia vào sân thay P. Psaltis bên phía Dinamo Tbilisi. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn FK Zalgiris Vilnius 3-0.

80' N. Tkalia vào sân ở phút 80 Phút 80, Dinamo Tbilisi thay người: N. Tkalia vào sân thay M. Do Couto. Trong thế dẫn trước 3-0, sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà làm mới lực lượng ở chặng cuối trận.

90' FK Zalgiris Vilnius thay người phút 90 Phút 90', FK Zalgiris Vilnius thay người: G. Jarusevicius vào sân thay B. Teixeira. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang bị Dinamo Tbilisi dẫn 3-0.

KT Kết thúc: Dinamo Tbilisi 3-0 FK Zalgiris Vilnius Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 01:52 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Dinamo Tbilisi sẽ đối đầu FK Zalgiris Vilnius tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân Mikheil Meskhi Stadium.

Đây là cuộc so tài có những tín hiệu đáng chú ý từ phong độ gần đây. Dinamo Tbilisi chưa thua trong hai trận được thống kê, trong khi FK Zalgiris Vilnius sở hữu chuỗi toàn thắng ở cùng số trận.

Phong độ tạo nên khác biệt ban đầu

Trong hai trận gần nhất, Dinamo Tbilisi có một chiến thắng và một trận hòa. Kết quả này cho thấy đội bóng đang duy trì sự ổn định, dù chưa tạo ra chuỗi thắng liên tiếp. Điểm tích cực là Dinamo Tbilisi vẫn giữ được trạng thái không thua trước cuộc đối đầu quan trọng này.

Ở phía đối diện, FK Zalgiris Vilnius toàn thắng cả hai trận gần nhất. Mạch kết quả này mang lại lợi thế về tâm lý, đặc biệt khi đội khách bước vào trận đấu với cảm giác chiến thắng đang hiện hữu. Tuy nhiên, số trận được thống kê không nhiều, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá toàn diện sức mạnh dài hạn của hai đội.

Sự khác biệt nằm ở tính chất kết quả: Dinamo Tbilisi có sự chắc chắn nhất định, còn FK Zalgiris Vilnius thể hiện khả năng tận dụng tốt hơn trong giai đoạn gần đây. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi cách mỗi đội chuyển hóa ưu thế của mình thành thế chủ động trên sân.

Thế đối đầu vẫn cân bằng

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được thống kê. Kết quả là Dinamo Tbilisi không thắng, FK Zalgiris Vilnius cũng không thắng, còn trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.

Thông tin này cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện rõ qua lịch sử đối đầu gần nhất. Vì chỉ có một lần chạm trán được cung cấp, không thể rút ra kết luận về ưu thế lâu dài hay xu hướng áp đảo của bất kỳ bên nào.

Điểm nhấn chiến thuật

Với Dinamo Tbilisi, ưu tiên trước mắt là duy trì sự cân bằng đã thể hiện trong hai trận gần nhất. Một cách tiếp cận thận trọng có thể giúp đội chủ nhà hạn chế rủi ro, nhưng họ cũng cần chủ động đủ mức để không trao toàn bộ quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ.

FK Zalgiris Vilnius nhiều khả năng muốn tận dụng đà tâm lý từ hai chiến thắng liên tiếp. Đội khách cần biến sự tự tin đó thành khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng, thay vì chỉ trông chờ vào lợi thế tinh thần. Nếu đẩy cao đội hình, họ sẽ phải duy trì cự ly hợp lý để tránh tạo khoảng trống cho Dinamo Tbilisi khai thác.

Ở chiều ngược lại, Dinamo Tbilisi có thể tập trung vào việc tổ chức những pha chuyển trạng thái nhanh khi giành lại bóng. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với một đội đang có chuỗi trận không thua, nhưng hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng phối hợp và mức độ chính xác trong từng tình huống.

Lực lượng và bài toán nhân sự

Dữ liệu được cung cấp không nêu cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương hay đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá tác động của những thay đổi nhân sự đối với kế hoạch thi đấu.

Điều này khiến cách nhập cuộc và lựa chọn nhân sự thực tế trở thành yếu tố cần theo dõi. Những điều chỉnh trong trận, đặc biệt ở thời điểm một đội muốn bảo toàn lợi thế hoặc tìm kiếm bàn thắng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện.

Nhận định trước trận

FK Zalgiris Vilnius có lợi thế về phong độ khi toàn thắng hai trận gần nhất, còn Dinamo Tbilisi mang đến sự ổn định với một chiến thắng và một trận hòa. Dù vậy, lịch sử đối đầu gần nhất không nghiêng về bên nào khi hai đội hòa nhau.

Vì thế, đây là trận đấu mà cả hai bên đều có cơ sở để tin vào cơ hội của mình. Dinamo Tbilisi có thể dựa vào sự ổn định và bối cảnh thi đấu tại Mikheil Meskhi Stadium, trong khi FK Zalgiris Vilnius bước vào cuộc so tài với đà kết quả tích cực hơn. Cục diện nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm then chốt và hạn chế được sai lầm trong khâu tổ chức.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dinamo Tbilisi · 0 thắng 1 hòa FK Zalgiris Vilnius · 0 thắng FK Zalgiris Vilnius 0 - 0 Dinamo Tbilisi Hòa

Dinamo Tbilisi 5 trận gần nhất T H T H B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới FK Zalgiris Vilnius 5 trận gần nhất B T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới