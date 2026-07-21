Dinamo Zagreb gỡ hòa FC Thun, hai đội chia điểm ở Champions League FC Thun hòa Dinamo Zagreb 1-1 tại Stockhorn Arena ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League, với Labeau ghi bàn cho đội chủ nhà và Zajc giúp đại diện Croatia san bằng tỷ số.

FC Thun 1 - 1 Dinamo Zagreb Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Thun tiếp đón Dinamo Zagreb.

2' Zajc nhận thẻ vàng từ sớm Phút 2', M. Zajc của Dinamo Zagreb nhận thẻ vàng vì hành vi kéo người. Tấm thẻ đến rất sớm, khi trận đấu giữa FC Thun và Dinamo Zagreb vẫn chưa có pha dứt điểm nào.

15' Dinamo Zagreb nhỉnh thế trận đầu trận Phút 15, Dinamo Zagreb đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56%, trong khi FC Thun chủ động lùi đội hình và chờ cơ hội phản công. Thế trận diễn ra thận trọng, thể hiện qua thống kê dứt điểm 0 - 1 và chưa có cú sút nào trúng đích.

20' B. Labeau đưa FC Thun vượt lên Phút 20, B. Labeau lập công, đưa FC Thun vượt lên dẫn Dinamo Zagreb 1-0. Đội chủ nhà có bàn mở tỷ số trong thế trận đang giằng co.

27' Zagreb nhỉnh bóng, Thun hiệu quả hơn Phút 27 , Dinamo Zagreb nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 49% - 51%, nhưng FC Thun đang cho thấy sự hiệu quả khi dẫn 1-0 và có số lần dứt điểm trúng đích 3 - 1. Thế trận diễn ra khá cân bằng, Zagreb cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo được sức ép đủ lớn.

39' FC Thun nhỉnh hơn dù thế trận cân bằng Phút 39', FC Thun đang dẫn 1-0 trong thế trận cân bằng về kiểm soát bóng, với tỷ lệ 50% - 50%. Đội chủ nhà nhỉnh hơn ở khả năng gây sức ép khi có 7 - 5 pha dứt điểm và hưởng 5 - 1 quả phạt góc, còn Dinamo Zagreb phải tập trung phòng ngự.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Thun giữ lợi thế, Zagreb nhỉnh bóng Phút 53, FC Thun vẫn giữ lợi thế 1-0 trong thế trận giằng co: Dinamo Zagreb nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 47% - 53%, nhưng hai đội cùng có 9 - 9 lần dứt điểm. Thun tạo được nhiều tình huống từ các pha bóng cố định hơn, thể hiện qua 6 - 2 quả phạt góc.

56' FC Thun điều chỉnh nhân sự Phút 56', FC Thun đưa N. Zoukit vào sân thay N. Maier. Đội chủ nhà có thêm một điều chỉnh khi đang giữ lợi thế trước Dinamo Zagreb.

56' FC Thun thay người ở phút 56 Phút 56', FC Thun đưa M. Gutbub vào sân thay F. Dursun. Đội chủ nhà thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn FC Thun 1-0 Dinamo Zagreb.

63' M. Lisica nhận thẻ vàng ở phút 63 Phút 63, M. Lisica của Dinamo Zagreb nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Dinamo Zagreb càng phải thận trọng khi đang bị FC Thun dẫn 1-0.

66' Dinamo Zagreb thay người ở phút 66 Phút 66', Dinamo Zagreb thay người: A. Hoxha vào sân thay M. Lisica. Đội khách điều chỉnh nhân sự trong nỗ lực tạo thêm khác biệt.

66' Thun dẫn trước nhưng thế trận giằng co Phút 66', Dinamo Zagreb nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 54% so với 46%, nhưng FC Thun vẫn tạo sức ép đáng kể qua 8-4 quả phạt góc. Hai đội dứt điểm ngang nhau 12-12, cho thấy thế trận giằng co dù Thun đang dẫn 1-0.

67' M. Burki nhận thẻ vàng ở phút 67 Phút 67, M. Burki (FC Thun) nhận thẻ vàng. FC Thun vẫn dẫn Dinamo Zagreb 1-0, dù Dinamo Zagreb đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng và số lần dứt điểm.

70' J. Roth nhận thẻ vàng phút 70 Phút 70, J. Roth của FC Thun nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Đội chủ nhà cần giữ sự tỉnh táo khi đang dẫn Dinamo Zagreb 1-0.

79' FC Thun điều chỉnh nhân sự ở phút 79 Phút 79, FC Thun đưa N. Burgy vào sân thay N. Reichmuth. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối.

79' FC Thun thay người ở phút 79 Phút 79, FC Thun đưa C. Ibayi vào sân thay B. Labeau. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà trong giai đoạn cuối trận.

79' Dinamo Zagreb nhỉnh thế, Thun giữ lợi thế Bước sang phút 79, Dinamo Zagreb kiểm soát bóng tốt hơn với 44% - 56% và nhỉnh về dứt điểm 15 - 17, trong đó số lần trúng đích là 3 - 5. FC Thun đang phải chịu sức ép để bảo toàn lợi thế dẫn bàn, dù vẫn có nhiều phạt góc hơn, 8 - 5.

80' L. Kacavenda vào sân, Dinamo Zagreb điều chỉnh Phút 80, Dinamo Zagreb đưa L. Kacavenda vào sân thay G. Vidovic. Khi đang bị FC Thun dẫn 1-0, đội khách thực hiện sự điều chỉnh để tìm kiếm khác biệt trong những phút cuối.

80' Dinamo Zagreb thay người ở phút 80 Phút 80', F. Topic vào sân thay M. Orsic bên phía Dinamo Zagreb. Khi FC Thun vẫn đang dẫn trước, sự điều chỉnh này có thể giúp Dinamo Zagreb tăng thêm phương án tấn công trong những phút cuối.

86' M. Zajc gỡ hòa cho Dinamo Zagreb Phút 86', M. Zajc lập công, giúp Dinamo Zagreb gỡ hòa 1-1 trước FC Thun. Bàn thắng đến muộn khiến trận đấu tại Stockhorn Arena trở nên căng thẳng hơn.

90' FC Thun thay người ở phút 90 Phút 90, FC Thun đưa L. Dahler vào sân thay M. Heule. Trong thế trận đang cân bằng 1-1 với Dinamo Zagreb, sự điều chỉnh muộn này khép lại những phút cuối đầy căng thẳng.

90+1' F. Fehr nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1', F. Fehr của FC Thun nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing. Những phút cuối tại Stockhorn Arena tiếp tục diễn ra căng thẳng khi FC Thun và Dinamo Zagreb đang hòa 1-1.

KT Kết thúc: FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:53 22/07/2026

Đội hình chính thức FC Thun Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luca Privitelli Gian Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mario Kovacevic 1 Niklas Steffen 47 Fabio Fehr 19 Jan Bamert 23 Marco Bürki 27 Michael Heule 70 Nils Reichmuth 16 Justin Roth 78 Valmir Matoshi 30 Nico Maier 9 Furkan Dursun 96 Brighton Labeau 44 Ivan Filipović 25 Moris Valinčić 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 3 Bruno Goda 8 Miha Zajc 27 Josip Mišić 21 Mateo Lisica 10 Gabriel Vidović 99 Mislav Oršić 9 Dion Drena Beljo Dự bị FC Thun 25 Tim Spycher 5 Nicolas Bürgy 37 Lucien Dähler 54 Louis Passavant 17 Ashvin Balaruban 21 Dorian Derbaci 52 Adam Ilic 13 Nassim Zoukit 11 Layton Stewart Dinamo Zagreb 1 Danijel Zagorac 33 Ivan Nevistić 6 Stjepan Radeljić 13 Paul Bismarck Tabinas 15 Niko Galešić 22 Matteo Pérez Vinlöf 80 Lukas Kačavenda 41 Sven Šunta 11 Arber Hoxha Cập nhật đội hình lúc 00:38 22/07/2026

FC Thun Thống kê Dinamo Zagreb 43% Kiểm soát bóng 57% 16 Dứt điểm 19 3 Trúng đích 6 9 Phạt góc 5 18 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Brighton Labeau FC Thun 1 bàn Miha Zajc Dinamo Zagreb 1 bàn Fabio Fehr FC Thun 1 kiến tạo · điểm 9.3 Fran Topić Dinamo Zagreb 1 kiến tạo · điểm 6.6 Sergi Domínguez Dinamo Zagreb Điểm 8 Michael Heule FC Thun Điểm 7.9

FC Thun sẽ tiếp đón Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là những thông tin đã được xác nhận cho trận đấu, trong khi dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng và vị trí của hai đội chưa được cung cấp.

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu giữa FC Thun và Dinamo Zagreb diễn ra tại Stockhorn Arena. Thời gian bắt đầu được ấn định vào 01:00 ngày 22/07/2026.

Bối cảnh trước giờ bóng lăn

Với những dữ liệu hiện có, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về phong độ của FC Thun hoặc Dinamo Zagreb. Các thống kê về số trận thắng, hòa, thua, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu và khoảng cách điểm số đều chưa được xác định.

Do đó, những nhận định cụ thể về ưu thế sân nhà, khả năng kiểm soát bóng, hiệu quả tấn công hay tổ chức phòng ngự của hai đội cần được xem xét thận trọng. Việc dự đoán diễn biến trận đấu cũng chưa có đủ cơ sở nếu thiếu thông tin về cách vận hành chiến thuật và phong độ mới nhất.

Lực lượng và chiến thuật

Chưa có thông tin xác nhận về các cầu thủ vắng mặt, chấn thương hoặc đội hình dự kiến của FC Thun và Dinamo Zagreb. Vì vậy, chưa thể kết luận đội nào có lợi thế về nhân sự hoặc hình dung chính xác cách bố trí đội hình trong trận đấu.

Những yếu tố có thể định hình cuộc đối đầu gồm lựa chọn sơ đồ, khả năng chuyển trạng thái và cách hai đội khai thác không gian tại Stockhorn Arena. Tuy nhiên, các chi tiết này chỉ có thể được phân tích đầy đủ khi thông tin đội hình và dữ liệu chuyên môn được cập nhật.

Nhận định

FC Thun và Dinamo Zagreb sẽ gặp nhau trong trận đấu diễn ra tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026. Ở thời điểm hiện tại, chưa có đủ dữ liệu để xác định đội chiếm ưu thế hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả.

Trận đấu vì thế sẽ cần được đánh giá thêm dựa trên đội hình chính thức, phong độ gần nhất và cách tiếp cận chiến thuật của hai huấn luyện viên trước giờ bóng lăn.

FC Thun 5 trận gần nhất B H T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất H T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới