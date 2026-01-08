Đình Bắc bị rút ra ở phút 41: Bài học khắc nghiệt từ HLV Kim Sang-sik Sau cú hat-trick ở trận ra quân, Nguyễn Đình Bắc trải qua 41 phút thất vọng và bị HLV Kim Sang-sik rút ra sớm trong trận hòa 0-0 giữa Việt Nam và Singapore.

Chỉ ít ngày sau màn trình diễn bùng nổ với cú hat-trick vào lưới Timor Leste ở trận ra quân chiến thắng 7-0, Nguyễn Đình Bắc đã phải nếm trải sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Trong cuộc đối đầu với Singapore tại lượt trận thứ hai ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, chân sút sinh năm 2004 bị HLV Kim Sang-sik rút khỏi sân ngay ở phút 41, khép lại một màn trình diễn đáng quên.

Đình Bắc chơi nhạt nhòa trước Singapore.

10 phút thảm họa và những cơ hội bị phung phí

Bất chấp việc duy trì bộ khung tấn công gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc nhằm tìm kiếm sự ổn định sau một tuần nghỉ ngơi trọn vẹn, sự hưng phấn của hàng công tuyển Việt Nam nhanh chóng bị bẻ gãy trước hàng phòng ngự tổ chức kỷ luật của Singapore.

Được các đồng đội liên tục dồn bóng để thực hiện các pha đột phá sở trường, Đình Bắc khởi đầu bằng tình huống căng ngang nỗ lực ở phút đầu tiên. Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của tiền đạo này trước khi anh rơi vào chuỗi xử lý vội vàng và thiếu cảm giác bóng.

Chỉ trong khoảng thời gian từ phút 12 đến phút 22, số 9 của tuyển Việt Nam liên tiếp bỏ lỡ 3 cơ hội rõ rệt:

Phút 12: Đình Bắc thực hiện pha rê dắt đâm thẳng vào trung lộ nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đình Bắc thực hiện pha rê dắt đâm thẳng vào trung lộ nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Phút 18: Sau cú sút xa của Trương Tiến Anh khiến thủ môn Singapore không thể bắt dính bóng, Đình Bắc đối mặt với khung thành bỏ trống nhưng lại đệm bóng đi vọt xà một cách khó tin.

Sau cú sút xa của Trương Tiến Anh khiến thủ môn Singapore không thể bắt dính bóng, Đình Bắc đối mặt với khung thành bỏ trống nhưng lại đệm bóng đi vọt xà một cách khó tin. Phút 22: Tiến Anh tiếp tục tung ra đường tạt bóng chính xác, nhưng ở vị trí không bị ai kèm, Đình Bắc lại lựa chọn pha bay người dứt điểm phức tạp thay vì một cú chạm bóng đơn giản, đưa bóng ra ngoài.

Sự nóng vội cùng xu hướng phức tạp hóa tình huống khiến chân sút 21 tuổi liên tục mắc lỗi ở cả hai hành lang cánh, dẫn đến sự bế tắc chung của toàn đội trong khâu ghi bàn.

HLV Kim Sang-sik không hài lòng với Đình Bắc.

Quyết định dứt khoát của HLV Kim Sang-sik

Điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất trong hiệp một không tới từ một bàn thắng, mà đến từ quyết định thay người ở phút 41 của HLV Kim Sang-sik. Thay vì chờ đến giờ nghỉ giải lao để bảo vệ tâm lý cho học trò, nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn rút Đình Bắc ra nghỉ ngay trước khi hiệp một khép lại.

Hành động này gửi đi thông điệp rõ ràng về kỷ luật và tính hiệu quả. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, không có sự ưu ái hay đặc cách cho bất kỳ cá nhân nào, dù đó là cầu thủ vừa lập hat-trick ở trận đấu trước. Việc hoang phí các cơ hội rõ rệt trong một thế trận giằng co bị coi là điều không thể chấp nhận đối với mục tiêu tiến sâu tại giải đấu.

Nốt trầm cần thiết trên hành trình trưởng thành

Trận hòa 0-0 trước Singapore phản ánh sự khác biệt lớn về áp lực và yêu cầu chuyên môn giữa các giải đấu trẻ với cấp độ đội tuyển quốc gia. Ở môi trường này, sự chắt chiu và tính thực dụng luôn được đặt lên hàng đầu thay vì các pha biểu diễn cá nhân thiếu hiệu quả.

Dù việc bị thay ra sớm là một đòn giáng mạnh vào tâm lý, 41 phút trên sân Mỹ Đình chính là bài học đắt giá giúp Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng trở lại mặt đất. Để vươn lên trở thành nhân tố chủ lực của tuyển Việt Nam, tiền đạo trẻ này cần sớm rèn luyện bản lĩnh, sự điềm tĩnh và tư duy chơi bóng tối ưu hơn trong những thời điểm then chốt.