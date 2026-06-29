Đình Bắc cam kết tương lai với Công an Hà Nội, ông Park Hang-seo lỡ hẹn World Cup 2026 Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc gia hạn hợp đồng 5 năm với Công an Hà Nội, trong khi cựu HLV Park Hang-seo chia tay World Cup 2026 sau khi Hàn Quốc dừng bước sớm.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam vừa chứng kiến những biến động quan trọng khi các ngôi sao hàng đầu xác định bến đỗ mới. Tâm điểm đổ dồn về đội bóng thủ đô với bản hợp đồng dài hạn của tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc, cùng những cuộc chia tay đầy cảm xúc tại đất Cảng và bước ngoặt sự nghiệp của các cựu binh ĐTQG.

Lời cam kết của Nguyễn Đình Bắc và tham vọng của Công an Hà Nội

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chính thức dập tắt mọi đồn đoán về tương lai bằng việc đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Công an Hà Nội có thời hạn đến năm 2029. Đây được xem là bước đi chiến lược của đội bóng thủ đô nhằm xây dựng bộ khung ổn định quanh những nhân tố trẻ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam hiện nay.

Ở tuổi 22, chân sút này từng là mục tiêu săn đón gắt gao của nhiều CLB trong nước và thậm chí là các đội bóng tại Nhật Bản. Việc chấp nhận cam kết tương lai thêm 5 năm cho thấy niềm tin của Đình Bắc vào dự án thể thao tại đây, đồng thời khẳng định vị thế của Công an Hà Nội trên thị trường chuyển nhượng.

Đình Bắc gia hạn với Công an Hà Nội. Ảnh: VFF

Hải Phòng chia tay Nhật Minh, Hồ Tấn Tài tìm thử thách mới

Tại đất Cảng, trung vệ Nguyễn Nhật Minh đã chính thức thông báo rời Hải Phòng sau ba mùa giải gắn bó. Trong thông điệp tri ân gửi đến người hâm mộ tối ngày 28/6, tuyển thủ U23 Việt Nam nhấn mạnh Hải Phòng là nơi đã giúp anh trưởng thành vượt bậc và sở hữu những kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Nhật Minh chia tay Hải Phòng. Ảnh: VFF

Cùng thời điểm, hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng đã xác định bến đỗ tiếp theo. Sau khi Becamex TP.HCM xuống hạng, cầu thủ 27 tuổi này đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận gia nhập Ninh Bình với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Sự hiện diện của Tấn Tài được kỳ vọng sẽ mang lại kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn cần thiết cho đội bóng đất Cố đô trong chiến dịch mùa giải 2026/27 sắp tới.

Tầm nhìn tương lai của Đỗ Hùng Dũng và các tuyển thủ

Bên cạnh những chuyển động trên sân cỏ, các ngôi sao đương thời của ĐTQG cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho lộ trình sau khi giải nghệ. Sáng ngày 28/6 tại Đà Nẵng, khóa học huấn luyện viên chứng chỉ C AFC/VFF 2026 đã chính thức khai mạc với sự góp mặt của Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng và Lê Văn Thắng.

Việc các cầu thủ vẫn đang thi đấu đỉnh cao tận dụng quãng nghỉ để theo học chuyên môn huấn luyện cho thấy sự chuyển mình chuyên nghiệp trong tư duy. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuẩn hóa đội ngũ HLV, góp phần xây dựng nền móng bền vững cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Nỗi hụt hẫng của ông Park Hang-seo tại World Cup 2026

Ở cấp độ quốc tế, hành trình của ông Park Hang-seo tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại. Dù đội tuyển Hàn Quốc đã nỗ lực giành chiến thắng trong lượt đấu cuối rạng sáng 28/6, nhưng kết quả từ cặp đấu giữa CHDC Congo đã khiến đội bóng xứ Kim chi bị loại do kém chỉ số phụ.

Trên cương vị Trưởng ban Hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc, chiến lược gia 68 tuổi không giấu được sự thất vọng. Dù không trực tiếp chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện kể từ khi đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch KFA vào tháng 5, ông Park vẫn dành trọn tâm huyết cho công tác quản trị và hậu cần, với hy vọng giúp đội nhà tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.