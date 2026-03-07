Định hình bản sắc, khẳng định vị thế địa phương

Định hình bản sắc, khẳng định vị thế địa phương
Lâm Đồng vừa ban hành đề án Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc định vị hình ảnh, bản sắc và hiện thực hóa khát vọng vươn mình của địa phương trong giai đoạn mới.
Khẳng định vị thế địa phương
Tỉnh Lâm Đồng sở hữu không gian phát triển rộng lớn, gắn kết chặt chẽ từ cao nguyên, trung du đến duyên hải. Sự giao thoa này hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, giàu bản sắc sinh thái và văn hóa, tạo ra dư địa phát triển rất lớn.
Trong bối cảnh đó, việc định vị thương hiệu tỉnh Lâm Đồng phản ánh đầy đủ các giá trị đặc trưng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và chủ động hội nhập của địa phương trong giai đoạn mới. Ngày 29/6/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Quyết định số 996-QĐ/TU ban hành đề án Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Lâm Đồng.
Đề án giữ vai trò công cụ định hướng, điều phối và quản trị hình ảnh địa phương thống nhất, chuyên nghiệp, thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Điểm nhấn mang tính đột phá của đề án là việc chuyển từ “quảng bá hình ảnh” sang “quản trị thương hiệu”, đưa đề án trở thành phương thức quản trị hiện đại, vượt tư duy nhiệm kỳ.
Qua đó, thương hiệu Lâm Đồng được định vị vững chắc như một tài sản chiến lược và “nguồn lực mềm” thiết yếu để thu hút đầu tư, gia tăng giá trị địa phương và khẳng định vị thế phát triển bền vững của Lâm Đồng trong giai đoạn mới.
Hiện thực hóa khát vọng vươn mình
Với việc lấy triết lý hài hòa giữa thiên nhiên và con người làm nền tảng, đề án chính thức định vị thương hiệu Lâm Đồng là “Bản giao hưởng Xanh” (The Eco Symphony). Thông điệp định vị không chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu truyền thông mà cụ thể hóa mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh, bền vững; phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế không gian mở gắn với các trục đô thị của tỉnh”.
Đề án xác định 3 nhóm đối tượng trọng tâm mà thương hiệu hướng đến, trong đó đối với người dân là một môi trường sống sinh thái, an toàn, có việc làm và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao; đối với du khách là điểm đến trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng và phục hồi năng lượng; với doanh nghiệp là môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và thuận lợi cho phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.
Đặc biệt, “Xanh” cũng là triết lý phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới với sự khẳng định: Kiên quyết không đánh đổi môi trường sinh thái lấy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn.
Đây là “kim chỉ nam” cho 3 trụ cột kinh tế: nông nghiệp hướng đến thúc đẩy chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với chế biến sâu và chuỗi giá trị; du lịch, dịch vụ định vị trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và chuỗi trải nghiệm liên vùng chất lượng cao, phát huy tối đa “quyền lực mềm” của du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; công nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp xanh, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo… hướng tới thực thi cam kết Net-Zero của quốc gia.
Việc xây dựng thương hiệu tỉnh không đơn thuần là hoạt động truyền thông mà là một nội dung quan trọng của chiến lược phát triển; là quá trình định vị giá trị, bản sắc và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong không gian phát triển mới. Thương hiệu tỉnh phải trở thành tài sản chiến lược, nguồn lực mềm quan trọng để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm, quảng bá du lịch, thúc đẩy đối ngoại và khơi dậy niềm tự hào chung trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Sự cộng hưởng giữa không gian kết nối của “Bản giao hưởng” và triết lý phát triển “Xanh” đã kiến tạo nên một thông điệp định vị toàn diện. Đây chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng khơi dậy khát vọng vươn mình, hướng tới mục tiêu phát triển bứt phá và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Việc ứng dụng nhận diện thương hiệu phải được gắn kết chặt chẽ với công tác cải cách hành chính; chuyển hóa thông điệp “Bản giao hưởng Xanh” thành “Văn hóa công vụ thân thiện, hòa hợp”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp tại bộ phận một cửa, trung tâm hành chính công làm thước đo hiệu quả của thương hiệu.