Disney+ cân nhắc ra mắt gói xem miễn phí nhằm đối đầu YouTube và giảm áp lực tăng giá dịch vụ Disney+ có thể triển khai gói xem miễn phí kèm quảng cáo với các nội dung ngắn nhằm thu hút người dùng trong bối cảnh phí thuê bao streaming liên tục tăng cao.

Trong bối cảnh các dịch vụ phát trực tuyến (streaming) liên tục tăng giá, Disney+ đang cân nhắc một bước đi mang tính chiến lược: ra mắt một gói dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Theo báo cáo từ Business Insider, động thái này nhằm giữ chân những người dùng đang dần chuyển sang các nền tảng miễn phí như YouTube do áp lực tài chính từ các gói thuê bao trả phí.

Free content coming soon to Disney+?

Sự chuyển dịch từ tăng trưởng sang lợi nhuận

Trong thập kỷ qua, ngành công nghiệp streaming đã chứng kiến sự thay đổi lớn về tư duy vận hành. Thay vì ưu tiên tối đa việc mở rộng lượng thuê bao bằng mọi giá, các ông lớn như Netflix hay Disney hiện đang tập trung vào việc tối ưu hóa lợi nhuận trên mỗi người dùng. Hệ quả tất yếu là các đợt tăng giá liên tiếp tại thị trường Mỹ và toàn cầu.

Dưới đây là bảng thống kê mức tăng giá đáng kể của một số dịch vụ streaming phổ biến kể từ khi ra mắt:

Dịch vụ Năm ra mắt Giá khởi điểm Giá hiện tại (2025–26) Mức tăng tổng cộng Netflix (Standard) 2010 7,99 USD 17,99 USD +125% Disney+ (Không quảng cáo) 2019 6,99 USD 18,99 USD +172% Apple TV+ 2019 4,99 USD 12,99 USD +160% Peacock Premium 2020 4,99 USD 10,99 USD +120% Max (Không quảng cáo) 2020 14,99 USD 18,49 USD +23% Paramount+ Essential 2014 5,99 USD 8,99 USD +50%

Chiến lược nội dung ngắn và video dọc

Mặc dù chi tiết về gói miễn phí này vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng các nguồn tin cho thấy Disney có thể sẽ tận dụng kho nội dung gốc dạng ngắn. Đầu năm nay, công ty đã bắt đầu thử nghiệm định dạng video dọc (vertical video), kết hợp giữa các đoạn phim ngắn gốc và clip quảng bá. Đây được xem là nỗ lực nhằm thu hút đối tượng khán giả trẻ, những người vốn đã quen thuộc với trải nghiệm trên TikTok hoặc YouTube Shorts.

Việc cung cấp các chương trình "vừa vặn" (bite-sized) được thiết kế riêng cho gói miễn phí không chỉ giúp Disney giảm bớt chi phí bản quyền so với các bộ phim bom tấn, mà còn tạo ra một hệ sinh thái bổ trợ, dẫn dắt người dùng nâng cấp lên các gói trả phí cao cấp hơn để xem nội dung đầy đủ.

Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh

Hiện tại, các gói dịch vụ hoàn toàn miễn phí vẫn còn khá hiếm hoi trong làng streaming cao cấp:

Netflix: Hoàn toàn không có gói miễn phí.

Hoàn toàn không có gói miễn phí. Prime Video: Gói có quảng cáo chỉ được coi là "miễn phí" nếu người dùng đã thanh toán cho gói dịch vụ Amazon Prime tổng thể.

Gói có quảng cáo chỉ được coi là "miễn phí" nếu người dùng đã thanh toán cho gói dịch vụ Amazon Prime tổng thể. Apple TV+: Đôi khi cho phép xem miễn phí một vài tập đầu của các series lớn nhưng phần lớn nội dung vẫn nằm sau tường phí (paywall).

Nếu Disney+ thực sự ra mắt một gói miễn phí đúng nghĩa với các nội dung độc lập, họ sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh đáng kể. Điều này không chỉ giúp hãng khai thác doanh thu từ quảng cáo mà còn là giải pháp để đối đầu với sự bành trướng của YouTube trong lĩnh vực giải trí tại gia.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Disney vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về ngày ra mắt hay các thị trường cụ thể sẽ áp dụng gói dịch vụ này. Người dùng vẫn cần chờ đợi thêm các xác nhận từ phía tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới.