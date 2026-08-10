DJI Osmo 360 II lộ video mở hộp thực tế: Nâng cấp pin 2.150 mAh và ống kính tháo rời Video mở hộp thực tế DJI Osmo 360 II hé lộ thiết kế vuông vức, cảm biến 1/1.1 inch quay 8K, cùng viên pin 2.150 mAh lớn hơn 10% để cạnh tranh Insta360 X6.

Trước thềm sự kiện ra mắt chính thức, chiếc camera hành động thế hệ mới DJI Osmo 360 II đã lộ diện hoàn toàn thông qua một video mở hộp thực tế. Đoạn clip hé lộ chi tiết về ngôn ngữ thiết kế, dung lượng pin cải tiến cùng nhiều tính năng phần cứng đáng chú ý nhằm gia tăng sức cạnh tranh với đối thủ Insta360 X6.

DJI Osmo 360 II lộ video mở hộp

Thiết kế vuông đặc trưng và cấu hình quay video 8K

Trái ngược với kiểu dáng dạng thanh dài của các dòng máy Insta360, DJI Osmo 360 II vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế hình khối vuông vức nhỏ gọn từ thế hệ tiền nhiệm. Kiểu dáng này tạo sự chắc chắn, tối ưu cho việc thao tác nhanh và gắn lên các phụ kiện hành động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Về khả năng ghi hình, mẫu camera mới được trang bị cảm biến CMOS kích thước lớn khoảng 1/1.1 inch. Cấu hình này cho phép thiết bị xử lý các cảnh quay 360 độ ở độ phân giải 8K với tốc độ khung hình cao, mang lại chất lượng hình ảnh chi tiết và dải tương phản rộng hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Mẫu camera hành động 360 tiếp theo của DJI sẽ sớm ra mắt

Nâng cấp viên pin 2.150 mAh và khả năng tháo rời ống kính

Nâng cấp quan trọng nhất xuất hiện trong video mở hộp là thời lượng pin. DJI Osmo 360 II tích hợp viên pin dung lượng 2.150 mAh, tăng khoảng 10% so với mức 1.950 mAh trên đời đầu. Sự gia tăng này giúp kéo dài thời gian quay video độ phân giải cao liên tục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ghi hình kéo dài.

Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ chuẩn sạc nhanh qua cổng USB-C và tích hợp công nghệ kết nối NFC một chạm. Đáng chú ý, các thông tin rò rỉ cho biết phần ống kính của Osmo 360 II có khả năng tháo rời và thay thế linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng xử lý sự cố nếu xảy ra va đập ngoài ý muốn.

Rò rỉ nguyên mẫu DJI Osmo 360 II

Bảng so sánh thông số kỹ thuật DJI Osmo 360 II và thế hệ tiền nhiệm

Thông số DJI Osmo 360 (Thế hệ 1) DJI Osmo 360 II (Thế hệ 2) Dung lượng pin 1.950 mAh 2.150 mAh (Tăng 10%) Cảm biến hình ảnh 1 inch CMOS 1/1.1 inch CMOS Độ phân giải video 360 8K 8K50 / 8K60 Tính năng bổ sung Sạc chuẩn, tháo lắp nam châm Ống kính tháo rời, sạc nhanh USB-C, NFC

Thời điểm ra mắt và triển vọng thị trường

Sự xuất hiện của DJI Osmo 360 II tạo nên cuộc đối đầu trực tiếp trong phân khúc camera hành trình 360 độ cao cấp. Đối thủ Insta360 X6 dự kiến ra mắt vào ngày 12 tháng 8, trong khi DJI trình làng Osmo 360 II ngay sau đó vào ngày 13 tháng 8.

Mẫu camera hành động 360 mới của DJI sẽ ra mắt vào ngày 13/8

DJI đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước tại thị trường Trung Quốc. Mức giá niêm yết cũng như thời điểm mở bán thương mại trên thị trường toàn cầu sẽ được nhà sản xuất công bố chính thức tại sự kiện ra mắt.