DJI Osmo 360 II ra mắt với cảm biến 1 inch quay video 8K 60fps cùng dải động 14.5 stop DJI trình làng camera hành động Osmo 360 II với cảm biến 1 inch vuông, hỗ trợ quay video 8K 60fps, dải động 14.5 stop cùng mức giá từ 12.57 triệu đồng.

DJI đã chính thức ra mắt mẫu camera hành động Osmo 360 II với hàng loạt cải tiến vượt trội về cả phần cứng lẫn phần mềm. Thiết bị gây chú ý nhờ trang bị cảm biến 1 inch thế hệ mới, khả năng ghi hình 8K 60fps và dải tương phản động mở rộng lên tới 14.5 stop, mang lại hiệu suất ghi hình ấn tượng cho cả người dùng phổ thông lẫn nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

DJI Osmo 360 II ra mắt

Cảm biến 1 inch vuông đột phá và khả năng ghi hình 8K 60fps

Điểm nâng cấp cốt lõi của Osmo 360 II nằm ở cảm biến hình ảnh dạng vuông được DJI thiết kế riêng cho hệ thống camera 360 độ. Cấu trúc mới giúp tối ưu hóa diện tích bề mặt cảm biến, tăng hiệu suất sử dụng lên khoảng 25% so với thiết kế 1 inch truyền thống mà vẫn giữ trọn trường nhìn toàn cảnh.

Với kích thước điểm ảnh lớn 2.4 micron kết hợp bộ xử lý hình ảnh tối ưu, máy cho phép quay video 8K ở tốc độ 60 khung hình/giây với độ chi tiết cao. Dải tương phản động 14.5 stop cao gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm, hỗ trợ hai camera trước và sau tự động điều chỉnh phơi sáng độc lập nhằm kiểm soát hiện tượng cháy sáng hoặc thiếu sáng cục bộ.

Đối với môi trường ánh sáng yếu, Osmo 360 II sử dụng ống kính khẩu độ f/1.9 cùng công nghệ khử nhiễu AI Super Night Scene 2.0. Bên cạnh chuẩn video 8K, máy hỗ trợ chụp ảnh toàn cảnh HDR độ phân giải 120MP, quay time-lapse 16K và chế độ time-freeze 8K 120fps. Việc hỗ trợ màu 10-bit cùng định dạng D-Log M đem lại không gian xử lý màu sắc rộng hơn trong khâu hậu kỳ.

Camera hành động 360 độ mới của DJI có cảm biến 1 inch chất lượng

Trải nghiệm quay rảnh tay thông minh và tính năng vận hành linh hoạt

DJI tập trung tối ưu hóa trải nghiệm rảnh tay nhằm phục vụ các hoạt động thể thao mạo hiểm hoặc ghi hình di động. Người dùng dễ dàng điều khiển camera thông qua cử chỉ hoặc khẩu lệnh khi gắn thiết bị trên xe máy hay phương tiện di chuyển. Trong các điều kiện khắc nghiệt như trượt tuyết, máy hỗ trợ quay 8K slow-motion và super slow-motion lên tới 64x, đồng thời cho phép thao tác điều khiển mượt mà ngay cả khi đeo găng tay.

Tính năng AI tracking giúp nhận diện và theo dõi chủ thể chính xác, giữ người quay luôn ở vị trí trung tâm khung hình dù camera xoay chuyển nhiều hướng. Thiết bị cũng tích hợp các công cụ tạo hình ảnh bằng AI và tính năng chạm kết nối nhanh qua NFC.

DJI Osmo 360 II sẽ cho khả năng quay, chụp tuyệt vời

Thiết kế bền bỉ, khả năng chống nước và hệ thống pin tối ưu

Với trọng lượng chỉ 183 gram, Osmo 360 II duy trì tính cơ động cao cho các chuyến hành trình dài. Thấu kính ngoài được bảo vệ bởi lớp phủ quang học thế hệ thứ hai giúp gia tăng khả năng chống trầy xước, đồng thời thiết kế ống kính có thể tháo rời và thay thế dễ dàng khi xảy ra va đập. Camera đạt chuẩn chống nước ở độ sâu 10 mét mà không cần vỏ bảo vệ và có thể lặn sâu tới 50 mét khi trang bị vỏ chống nước chuyên dụng.

Về thời lượng pin, viên pin dung lượng 2,150 mAh cung cấp thời gian quay 8K 30fps liên tục tối đa 100 phút. Máy hỗ trợ sạc nhanh 80% pin trong 22 phút. Ngoài ra, phụ kiện pin mở rộng từ tính có thể kéo dài thời gian hoạt động thêm 180 phút. Pin của Osmo 360 II cũng tương thích và dùng chung được với dòng máy quay Osmo Action.

Máy quay hành động mới của DJI có nhiều tính năng tiên tiến

Kết nối âm thanh OsmoAudio và giá bán niêm yết

Osmo 360 II trang bị hệ thống tháo lắp nhanh bằng nam châm hai chiều kết hợp ngàm ren 1/4 inch chuẩn công nghiệp, tương thích tốt với nhiều hệ thống phụ kiện. Đáng chú ý, tính năng OsmoAudio cho phép kết nối không dây trực tiếp với các bộ phát âm thanh như DJI Mic 3 hoặc DJI Mic Mini 2 mà không cần bộ thu trung gian.

Bộ phụ kiện đi kèm của DJI Osmo 360 II

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên DJI Osmo 360 II Cảm biến 1 inch dạng vuông (tăng 25% hiệu suất bề mặt), điểm ảnh 2.4µm Độ phân giải video 8K 60fps, Slow-motion 8K 120fps / 64x Dải tương phản động 14.5 stop Quay thiếu sáng Khẩu độ f/1.9, AI Super Night Scene 2.0 Tính năng chụp ảnh Ảnh toàn cảnh HDR 120MP, Time-lapse 16K Trọng lượng 183 gram Khả năng chống nước 10m (không vỏ), 50m (có vỏ chuyên dụng) Dung lượng pin 2,150 mAh (quay 8K 30fps tối đa 100 phút), sạc 80% trong 22 phút Âm thanh & Kết nối OsmoAudio (kết nối trực tiếp DJI Mic 3/Mic Mini 2), NFC

Tại thị trường Trung Quốc, DJI Osmo 360 II có giá khởi điểm 3,299 nhân dân tệ (khoảng 12.57 triệu đồng). Phiên bản Shooting Kit được bán với giá 3,999 nhân dân tệ (khoảng 15.46 triệu đồng), bao gồm thêm pin phụ, hộp sạc, ngàm điều chỉnh và gậy selfie tàng hình dài 1.2 mét.