Thông tin DJI Osmo Pocket 4 ra mắt: Những nâng cấp đáng chú ý cho người quay vlog DJI Osmo Pocket 4 tiếp tục theo đuổi công thức máy quay bỏ túi tích hợp gimbal, nhưng điểm đáng chú ý nằm ở những nâng cấp phục vụ trực tiếp cho người quay vlog, du lịch và sáng tạo nội dung ngắn.

Máy quay nhỏ gọn nhưng hướng đến chất lượng hình ảnh cao hơn

Ở thế hệ mới, DJI Osmo Pocket 4 vẫn giữ lợi thế quen thuộc: thân máy nhỏ, dễ cầm, dễ bỏ túi và có gimbal tích hợp để ghi hình ổn định hơn khi di chuyển. Đây là nhóm sản phẩm phù hợp với người muốn quay nhanh mà không cần mang theo máy ảnh, ống kính hay gimbal rời cồng kềnh.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở cảm biến 1 inch. Với kích thước cảm biến lớn, thiết bị có nhiều lợi thế hơn khi ghi hình trong bối cảnh ánh sáng phức tạp, chẳng hạn quay ngoài trời nắng gắt, trong quán cà phê, trên đường phố buổi tối hoặc khi chủ thể đứng ngược sáng.

Thiết kế mặt trước nhỏ gọn, phù hợp nhu cầu quay vlog và nội dung di động

D-Log 10-bit và dải tương phản rộng: nâng cấp cho người hậu kỳ

Nếu chỉ quay clip đời thường rồi đăng nhanh lên mạng xã hội, người dùng có thể chưa cảm nhận hết khác biệt. Tuy nhiên, với creator thường chỉnh màu, dựng video hoặc làm nội dung chuyên nghiệp hơn, khả năng ghi hình D-Log 10-bit là điểm cộng lớn.

Thông tin từ các đánh giá quốc tế cho thấy máy hỗ trợ dải tương phản rộng, giúp giữ chi tiết tốt hơn ở vùng sáng và vùng tối. Điều này có ý nghĩa khi quay cảnh bầu trời, đường phố, biển, núi hoặc các khung hình có độ chênh sáng cao. File quay linh hoạt hơn cũng giúp người dùng dễ tạo màu phim, đồng bộ màu với các thiết bị khác trong quá trình dựng.

Với người đang tìm hiểu DJI Osmo Pocket 4, đây là nhóm nâng cấp nên được xem là giá trị dài hạn, nhất là khi nhu cầu không chỉ dừng ở quay chơi mà còn phục vụ kênh cá nhân, bán hàng, review hoặc du lịch.

Quay 4K và slow motion linh hoạt hơn

DJI Osmo Pocket 4 tiếp tục nhấn mạnh khả năng quay vlog 4K. Với người làm TikTok, Reels, Shorts hoặc YouTube, độ phân giải cao giúp video có nhiều dư địa hơn khi cắt khung, crop dọc, dựng lại bố cục hoặc xuất nhiều định dạng.

Khả năng quay chậm ở độ phân giải cao cũng là điểm đáng chú ý. Các cảnh chuyển động như đi bộ, rót cà phê, chạy xe, hoạt động ngoài trời hay khoảnh khắc đời sống có thể trở nên giàu cảm xúc hơn khi dựng clip ngắn. Tuy nhiên, người dùng nên hiểu đây là công cụ sáng tạo, không phải tính năng cần dùng trong mọi tình huống.

Màn hình sáng hơn, thao tác nhanh hơn khi quay ngoài trời

Một chiếc camera bỏ túi chỉ thật sự hữu ích khi thao tác đủ nhanh. Màn hình sáng hơn giúp người dùng quan sát khung hình thuận tiện hơn khi quay ngoài trời, nhất là trong các chuyến đi, sự kiện hoặc lúc cần tự quay.

Các tính năng nhận diện, bám theo chủ thể và điều khiển bằng cử chỉ cũng giúp giảm thao tác thủ công. Người quay một mình có thể dựng máy, vào khung hình và bắt đầu ghi hình dễ dàng hơn. Đây là điểm quan trọng với solo creator, người bán hàng online, food reviewer hoặc người thường quay clip khi không có ê-kíp hỗ trợ.

Màn hình phía trước hỗ trợ người dùng kiểm tra khung hình khi tự quay

Âm thanh và bộ nhớ: những chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng workflow

Ngoài hình ảnh, âm thanh là yếu tố thường bị xem nhẹ khi quay vlog. Việc hỗ trợ ghi âm nhiều kênh và hệ sinh thái phụ kiện âm thanh giúp Osmo Pocket 4 phù hợp hơn với các tình huống phỏng vấn nhanh, ghi lại hội thoại, quay walk-and-talk hoặc làm nội dung tại nơi đông người.

Bộ nhớ trong dung lượng lớn hơn và tốc độ truyền dữ liệu qua USB-C cũng là nâng cấp thực dụng. Với creator thường quay nhiều trong một ngày, việc chép file nhanh, có sẵn dung lượng dự phòng và giảm phụ thuộc vào thẻ nhớ sẽ giúp quá trình làm nội dung liền mạch hơn.

Có nên nâng cấp lên DJI Osmo Pocket 4?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu. Nếu bạn đang dùng điện thoại để quay clip ngắn nhưng thường gặp cảnh rung, khó cầm lâu, chất lượng thiếu ổn định khi đi bộ hoặc muốn có thiết bị chuyên quay riêng, Osmo Pocket 4 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Nếu đã có thế hệ trước và chỉ quay clip đơn giản, các nâng cấp có thể chưa tạo cảm giác “phải đổi ngay”. Ngược lại, nếu bạn cần file hậu kỳ tốt hơn, quay ngoài trời nhiều, làm nội dung đều đặn hoặc muốn tối ưu quy trình từ ghi hình đến dựng, thế hệ mới sẽ thể hiện rõ giá trị hơn.

Tại Thế Giới Di Động, Camera kỹ thuật số DJI Osmo Pocket 4 Standard Combo_OP-041STD được giới thiệu là máy quay vlog 4K, đi kèm chính sách bảo hành 1 năm và lỗi 1 đổi 1 theo thông tin sản phẩm. Người dùng cũng có thể tham khảo thêm nhóm Camera DJI để so sánh các lựa chọn quay hành trình, hành động và sáng tạo nội dung phù hợp nhu cầu sử dụng.

Nâng cấp không chỉ nằm ở thông số

DJI Osmo Pocket 4 không đơn thuần là một chiếc camera nhỏ hơn máy ảnh. Điểm hấp dẫn của sản phẩm nằm ở việc kết hợp cảm biến lớn, chống rung cơ học, thao tác nhanh, khả năng quay 4K và workflow thuận tiện trong một thiết bị gọn nhẹ.

Với người làm nội dung hiện đại, một thiết bị dễ mang theo và luôn sẵn sàng đôi khi quan trọng không kém thông số mạnh. Đó cũng là lý do Osmo Pocket 4 tiếp tục là cái tên đáng chú ý trong nhóm camera vlog bỏ túi.