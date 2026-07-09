Djokovic hạ Auger-Aliassime sau 5 giờ kịch chiến để vào bán kết Wimbledon 2026 Novak Djokovic vượt qua Felix Auger-Aliassime trong trận đấu dài nhất sự nghiệp tại Wimbledon, thiết lập cột mốc lịch sử và chuẩn bị tái đấu Jannik Sinner ở bán kết.

Novak Djokovic vừa trải qua một trong những thử thách khắc nghiệt nhất sự nghiệp tại Wimbledon 2026. Trong trận tứ kết kéo dài 5 giờ 15 phút, tay vợt 39 tuổi đã khuất phục sức trẻ của Felix Auger-Aliassime sau 5 set đấu nghẹt thở, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25.

Cuộc marathon thể lực kỷ lục tại sân Trung tâm

Trận đấu không chỉ là màn so tài về kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra cực hạn về sức bền. Đây chính là trận đấu dài nhất mà Djokovic từng tham dự tại Wimbledon, vượt qua cả những ký ức về các trận chung kết lịch sử trước đây. Nole thừa nhận: "Được góp mặt trong một trận đấu kéo dài hơn 5 giờ là điều thật đặc biệt. Đây chắc chắn là một trong những trận hay nhất tôi từng chơi tại Wimbledon. Tôi không nhớ mình từng thi đấu một trận nào dài như thế, ngoại trừ trận chung kết với Roger Federer năm 2019".

Ngay từ set đấu đầu tiên, khó khăn đã bủa vây tay vợt người Serbia khi ông phải yêu cầu sự chăm sóc y tế cho vấn đề ở bắp chân. Bên cạnh đó, quyết định đóng mái che sớm của ban tổ chức cũng gây ra những tranh luận về điều kiện ánh sáng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là phong độ chói sáng của Auger-Aliassime.

Djokovic ăn mừng ngạo nghễ sau chiến thắng trước Auger-Aliassime.

Sự cân bằng tuyệt đối trong từng chỉ số

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự sít sao đến kinh ngạc giữa hai tay vợt. Tổng cộng 374 điểm đã được thực hiện, và khoảng cách cuối cùng chỉ là 4 điểm nghiêng về phía Djokovic. Auger-Aliassime đã tận dụng tối đa những cú giao bóng uy lực để dồn ép đàn anh vào thế bám đuổi liên tục. Tay vợt người Canada thừa nhận sau thất bại: "Tôi nghĩ anh ấy luôn chơi chắc chắn hơn tôi ở những thời điểm quyết định. Đó là khác biệt lớn nhất của trận đấu".

Cột mốc lịch sử của huyền thoại 39 tuổi

Với chiến thắng này, Novak Djokovic chính thức trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai trong Kỷ nguyên Mở góp mặt tại bán kết Wimbledon. Thành tích này chỉ xếp sau huyền thoại Ken Rosewall thiết lập vào năm 1974. Khả năng duy trì phong độ đỉnh cao trước những đối thủ trẻ hơn mình tới 15 tuổi là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và ý chí thép của Nole.

"Ở tuổi này, việc vẫn có thể cạnh tranh và đánh bại những đối thủ trẻ hơn là điều rất đặc biệt. Nhưng tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và vẫn tin mình đủ sức cạnh tranh với những tay vợt mạnh nhất thế giới", Djokovic khẳng định.

Thử thách cực đại từ đương kim vô địch Jannik Sinner

Tiến vào bán kết, Djokovic sẽ đối đầu với Jannik Sinner – người vừa có chiến thắng thuyết phục trước Jan-Lennard Struff. Đây là màn tái ngộ đầy duyên nợ, bởi chính Sinner đã đánh bại Djokovic tại bán kết mùa giải năm ngoái để sau đó lên ngôi vô địch. Tay vợt người Ý đang ở độ chín của sự nghiệp và sở hữu lối chơi bùng nổ trên mặt sân cỏ.

Djokovic sẽ phải gặp Sinner ở bán kết Grand Slam sân cỏ năm nay - một thử thách thực sự lớn.

Trận bán kết sắp tới giữa kinh nghiệm dày dạn của Djokovic và sức trẻ của Sinner được dự báo sẽ là trận "chung kết sớm" của giải đấu. Người hâm mộ đang chờ đợi liệu bản lĩnh của tay vợt sở hữu 24 Grand Slam có giúp ông trả được món nợ cũ hay Sinner sẽ tiếp tục khẳng định vị thế thống trị mới của mình.

Thống kê đáng chú ý sau trận tứ kết: