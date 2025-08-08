Kinh tế DKRA Vega “Tỏa sáng” tại Dot Property Vietnam Awards 2025 Ngày 30/7/2025, tại lễ công bố giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2025 với chủ đề “Phát triển bền vững – Kỷ nguyên vươn mình của những người tiên phong”, Công ty Cổ phần DKRA Vegatiếp tục tỏa sáng tại hạng mục“Vietnam’s Best Real Estate Agencies 2025” (Đơn vị Phân phối Bất động sản Tốt nhất Việt Nam 2025).

Ban lãnh đạo DKRA Vega tự hào đón nhận giải thưởng tại Dot Property Vietnam Awards 2025 - Ảnh: DNCC

Sự kiện được tổ chức trang trọng tại The Reverie Saigon, quy tụ các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực, đại diện Hội đồng cố vấn quốc tế, chuyên gia, truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản uy tín.

Dot Property Vietnam Awards là hệ thống giải thưởng bất động sản được thành lập bởi Tập đoàn Dot Property Group (thành viên của Lifull Connect) nhằm vinh danh những doanh nghiệp, dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật cho thị trường bất động sản khu vực Đông Nam Á.

Giải thưởng là sự khẳng định rõ nét cho vị thế của DKRA Vega, đồng thời minh chứng cho một hành trình không ngừng kiến tạo giá trị trên thị trường.

DKRA Vega đạt giải Vietnam’s Best Real Estate Agencies 2025 - Ảnh: DNCC

DKRA Vega (Thành viên DKRA Group) không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ. Với định hướng hoạt động chuyên nghiệp cùng tinh thần đổi mới, DKRA Vega luôn nỗ lực dẫn đầu mang lại giá trị bền vững cho quý đối tác và khách hàng.

Bà Nguyễn Bảo Khuê – CEO DKRA Vegachia sẻ: “Giải thưởng danh giá tại Dot Property Vietnam Awards là cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển của DKRA Vega. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, nâng cao năng lực và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường bất động sản”.

Giải thưởng "Vietnam’s Best Real Estate Agencies 2025" không chỉ là lời khẳng định cho một hành trình phát triển kiên định mà còn là dấu ấn thể hiện vị thế tiên phong của DKRA Vega trong giai đoạn phát triển mới.

Toàn cảnh sự kiện trao giải Dot Property Vietnam Awards 2025 - Ảnh: DNCC

DKRA Vega cam kết kiên định với chiến lược phát triển dài hạn, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn. Mang đến những giải pháp bất động sản tối ưu, giúp nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu dịch vụ bất động sản được lựa chọn tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam.