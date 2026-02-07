Thông tin Đồ thờ bằng đồng Đệ Nhất Đỉnh: chất lượng, bền đẹp Khi tìm kiếm đồ thờ cho không gian tâm linh của gia đình, sự lựa chọn vật liệu và thương hiệu ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và giá trị truyền đời. Đồ thờ bằng đồng Đệ Nhất Đỉnh với chất lượng, bền đẹp chính là câu trả lời cho những gia chủ muốn sở hữu vật phẩm tâm linh tinh xảo, đúng chuẩn phong thủy, và có thể gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đồ thờ bằng đồng Đệ Nhất Đỉnh có nguồn gốc và chất liệu như thế nào?

Đệ Nhất Đỉnh tự hào với nền tảng đúc đồng thủ công lâu năm, sử dụng chất liệu chuẩn chứ không dùng đồng thau kém chất lượng như nhiều nơi trên thị trường.

Đây là yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt của thương hiệu.

Đệ Nhất Đỉnh xuất phát từ làng nghề đúc đồng truyền thống tại Nam Định

Xưởng đúc của Đệ Nhất Đỉnh đặt tại Đồng Quỹ, Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định – nơi lưu giữ kỹ thuật đúc đồng thủ công tinh xảo, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không sử dụng máy CNC hay dập hàng loạt.

Đệ Nhất Đỉnh chỉ dùng đồng đỏ và đồng catut, không dùng đồng thau

Đồng đỏ nguyên chất cho màu sắc rực rỡ, độ bền vượt trội và giá trị cao hơn. Đồng catut có hai dạng: màu mộc nguyên bản (vàng ánh xanh đặc trưng) và màu hun cổ/giả cổ (được xử lý màu nâu trầm).

Kỹ thuật đúc thủ công của Đệ Nhất Đỉnh tạo ra hoa văn tinh xảo không thể làm giả

Mỗi bộ đồ thờ bằng đồng đầy đủ đều được đổ khuôn, chạm khắc và hoàn thiện hoàn toàn bằng tay. Hoa văn rồng, phụng, tứ linh được thể hiện sắc nét, không bị mờ hay biến dạng theo thời gian như hàng dập máy.

Bộ đồ thờ bằng đồng Đệ Nhất Đỉnh bao gồm những vật phẩm nào và được phân loại ra sao?

Đệ Nhất Đỉnh cung cấp đầy đủ các vật phẩm cho không gian thờ cúng, từ bộ cơ bản đến trọn bộ phụ kiện đi kèm. Mỗi dòng sản phẩm đều có phân loại rõ ràng để gia chủ dễ lựa chọn theo nhu cầu và không gian thờ tự.

Bộ tam sự và ngũ sự là hai dòng cơ bản được nhiều gia đình lựa chọn nhất

Bộ tam sự gồm 1 đỉnh đồng + 2 hạc, hoặc 1 đỉnh đồng + 2 chân nến. Bộ ngũ sự gồm đầy đủ 1 đỉnh đồng + 2 hạc + 2 đôi chân nến – phù hợp cho ban thờ trang trọng, đúng lễ nghi truyền thống.

Các vật phẩm đi kèm giúp không gian thờ cúng trở nên trang nghiêm và đủ lễ hơn

Ngoài bộ chính, Đệ Nhất Đỉnh còn cung cấp bát hương, mâm bồng, đài nước, ống hương và hoành phi câu đối đồng – tất cả đều được làm từ đồng đỏ hoặc đồng catut, đồng bộ về phong cách và chất liệu.

Những ai cần bộ đồ thờ trọn vẹn có thể lựa chọn bộ ngũ sự đồng song long với đầy đủ phụ kiện, từ đài nước, mâm bồng đến bát hương đi kèm.

Những mẫu đồ thờ bằng đồng được nhiều khách hàng tin chọn tại Đệ Nhất Đỉnh?

Sản phẩm tại Đệ Nhất Đỉnh được xây dựng dựa trên chất liệu, kích thước và mức độ chạm khắc hoa văn. Bảng thông số dưới đây giúp gia chủ có cái nhìn tổng quan trước khi liên hệ tư vấn chi tiết.

Bộ ngũ sự song long là dòng sản phẩm được khách hàng tin chọn

Sản phẩm

Phụ kiện kèm theo

Bộ ngũ sự song long 65 mẫu 3 hoa văn CN 36kg

Đầy đủ phụ kiện

Bộ ngũ sự song long 65 mẫu 3 dát vàng điểm 36kg

Đài nước, mâm bồng, bát hương

Bộ ngũ sự song long 65 hoa văn mộc kèm 4 phụ kiện

4 phụ kiện

Bộ ngũ sự song long 65 hoa văn mộc kèm 8 phụ kiện

8 phụ kiện

Bộ ngũ sự song long 65 hoa văn mộc kèm 12 phụ kiện

12 phụ kiện

Bộ ngũ sự Phụng Gia Tiên Tứ Linh màu hun cổ

Kèm phụ kiện



Đồng đỏ có giá cao hơn đồng catut nhưng cho độ bền và thẩm mỹ vượt trội hơn

Gia chủ nên cân nhắc kỹ giữa hai dòng chất liệu. Đỉnh đồng đỏ khảm ngũ sắc mang vẻ đẹp sang trọng, màu sắc rực rỡ, phù hợp với từ đường, nhà thờ họ.

Đồng catut màu mộc hoặc hun cổ lại phù hợp hơn cho ban thờ gia tiên trong nhà ở.

Liên hệ Đệ Nhất Đỉnh để chọn ngay bộ đồ thờ bằng đồng phù hợp cho không gian thờ tự của bạn

Đệ Nhất Đỉnh mang đến dòng đồ thờ bằng đồng với chất liệu đồng đỏ và đồng catut chuẩn chất, không pha tạp – bền đẹp qua nhiều thế hệ. Từng bộ ngũ sự, bộ tam sự đến tượng phong thủy đều được đúc thủ công tỉ mỉ, đúng chuẩn phong thủy, bảo hành lâu dài.

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ gia chủ lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với không gian và nhu cầu thờ cúng. Liên hệ ngay để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất.

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