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    Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Đức Linh và Nam Thành

    Thùy Linh 22/07/2026 19:20

    Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đức Linh và Nam Thành.

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    Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lang

    Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đồng (sinh năm 1927) và bà Bùi Thị Mẫn là vợ liệt sĩ Trần Hòa, đang sinh sống tại xã Đức Linh; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lang (sinh năm 1931) và gia đình ông Bùi Lộc, thương binh 61%, tại xã Nam Thành.

    Đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng tỉnh thăm bà Bùi Thị Mẫn là vợ liệt sĩ.
    Đoàn công tác thăm bà Bùi Thị Mẫn là vợ liệt sĩ Trần Hòa

    Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, đóng góp to lớn của các gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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    Đoàn công tác thăm, tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đồng

    Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh mong muốn các thương, bệnh binh và gia đình người có công tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng trong các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

    Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, huy động thêm các nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

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    Đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sức khỏe thương binh Bùi Lộc

    Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

    Thùy Linh Thùy Linh

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          Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Đức Linh và Nam Thành
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